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Коронавирус в Кыргызстане. Денег нет, работы нет: что еще тревожит регионы
15:11 30.03.2020

Анастасия МОКРЕНКО

Режим чрезвычайного положения и комендантский час в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области действует уже семь дней, в остальных регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Население страны пытается жить в новых нелегких условиях. Читатели 24.kg каждый день отправляют на WhatsApp агентства сообщения о помощи и вопросы. Что беспокоит жителей Кыргызстана?

В частности, из-за нехватки информации из официальных источников люди просят подтвердить или опровергнуть сообщения, распространяемые через мессенджеры. Десятками приходят просьбы о помощи, так как деньги и продукты у населения заканчиваются: будут ли отсрочки по выплатам в микрокредитных компаниях, где получить пособия, чем оплачивать коммунальные услуги, как прокормить детей, если лишились работы, на что купить лекарства, если нет денег.

Нехватка масок и повышение цен на некоторые продукты питания и медикаменты - проблема всего Кыргызстана. Средств защиты не хватает многим, а в большинство магазинов теперь без них не пускают.

Чуйская область

В регионе на сегодня зарегистрировано два случая заболевания. В основном сельчане жалуются на сложности перемещения.

"В Канте почему-то ограничивают движение, особенно в районе блокпостов в вечернее время, ссылаясь на некий комендантский час. Вообще, очень мало достоверной информации о том, какие действия предпринимаются районным штабом. Большое внимание приковано к столице, районам, где действует ЧП. Об остальных местностях мало информации. Информационный голод, на фоне которого наблюдается злоупотребление и распространение не всегда актуальной информации", - написал в редакцию читатель.

А в городе Токмаке жители сами организовали дезинфекцию улиц. "Наши герои невидимого фронта. Группа молодых ребят на свои средства уже больше недели проводит дезинфекцию улиц и домов. Огромное им спасибо", - сообщил житель города.

Пока некоторые помогают людям, другие повышают цены.

"В селе Беловодском маски продают по 100 сомов, антисептик - по 120", - написал читатель.




В Чон-Кемине продают муку по 1 тысяче 850 сомов за мешок. "Народ начнет голодать скоро в буквальном смысле! У нас дома пятеро детей и четверо взрослых. Даже не знаем, что будем делать, когда мука закончится. Мы не можем позволить себе каждый раз покупать ее за такую цену", - пожаловался местный житель.

"Я живу в селе недалеко от города Канта. Мы все держим скот, сдаем молоко и живем на это. Покупатели несколько дней назад скинули цены с 23 до 17 сомов. Как нам жить? Тюк сена стоит 200 сомов, и это на один день", - прислал письмо другой читатель.

Таласская область

В Таласской области случаев коронавируса не зафиксировано. Но это не значит, что население региона не обеспокоено ситуацией. В каждом селе установили санитарно-карантинные посты, где тщательно проверяют граждан и машины.

Но пока власти региона пытаются защитить людей, руководство отдельных сел игнорирует проблемы местных жителей.

Так, в селе Бакай-Ата еще декабре 2019 года произошел прорыв водопроводной трубы, образовалась большая лужа. Водоем облюбовали местные утки, из него пьет скот.

"В стране карантин, нужно мыть руки, а у нас такая антисанитария", - написал читатель 24.kg.




Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская области

В этих областях зафиксировано 73 из 84 случев заражения коронавирусом. На въездах расставлены посты, проезд ограничен.

Читатели жалуются, что в Джалал-Абаде нет проезда даже для поставщиков продтоваров. "Волокита, связанная с пропусками, не решена", - написал житель города.

Ранее комендант Джалал-Абада и Сузакского района Женишбек Джоробеков напомнил, что выдача пропусков ограничена.

"В сельской управе Ырыс Сузакского района сегодня закрыли продуктовые магазины днем в 13.00, - написал читатель. - Почему не предупредили жителей, ведь многие не закупились продуктами".

Иссык-Кульская область

В регионе случаи заражения инфекцией не зафиксированы, но власти региона ограничили проезд через область. Сотрудники правоохранительных органов инспектируют торговые точки и рынки, где продают продовольственные товары.

В основном жители региона интересуются, как можно вернуться в родные села, не имея с собой паспорта. "Брат приехал в гости до карантина из Ак-Суу. Может ли он сейчас выехать к себе в село, не имея при себе паспорта?" - написал читатель.

"Можно ли получить справку на поездку в Иссык-Кульскую область? У меня прописка чуйская, а у супруга, который остался дома, иссык-кульская. Как мне вернуться к мужу?" - поинтересовалась читательница.

Многие жители Каракола жалуются, что для передвижения по городу требуют пропуск, хотя в городе не вводили режим ЧП. "Насколько законны требования?" - спрашивают они.

"У нас ЧС, но режим жестче, чем в Бишкеке! Требуют пропуска, чтобы передвигаться по городу на собственном авто. Как ездить за продуктами, в больницу, как ухаживать за престарелыми родственниками?" - такое сообщение прислал читатель.

Многие читатели сообщают о своих соседях и знакомых, у которых не осталось средств к существованию. Они инициируют сбор продуктов, чтобы помочь таким семьям.

Ранее читатель сообщил, что у жителя Каракола потребовали маршрутный лист и штраф в размере 1 тысячи сомов, когда тот ехал по городу.

И пока обрабатывают центральные улицы крупных городов, жители отдаленных районов сами проводят дезинфекцию.

Нарынская область

В регионе зарегистрирован один инфицированный. В целях усиления контроля посты по решению местных штабов организованы в каждом районе и айыл окмоту, а также в Нарыне, где контролируются въезжающие и выезжающие.

У местных жителей те же проблемы, что и во всем Кыргызстане, но жалоб от них приходит не много. Зато читатель 24.kg прислал видео, как граждане проводят дезинфекцию улиц. Видео снято в селе Доболу.


Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585570260
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