 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Доброго фея" толстяка-КВНщика Сивоху уволили из Совбеза Украины
17:48 30.03.2020

Сергея Сивохо уволили с поста советника секретаря СНБО Украины

Сергея Сивохо поднимают с пола после "дискуссии" с радикалами из "Национального корпуса".

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо уволен с этой должности. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Аппарата СНБО.
"По состоянию на 24 марта этого года Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - приводит текст сообщения издание "Детектор медиа".
Напомним, что Сергей Сивохо прославился еще во времена СССР, выступая за команду КВН "Дрим-тим". 21 октября 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Сивохо пропагандировал концепцию о том, что на Украине "идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации".
Исходя из этого, он выдвигал тезис о том, что врагом Украины следует считать не ДНР и ЛНР, а только лишь российский "путинский режим".

Основываясь на таком фундаменте, "добрый фей" приступил к разработке "Национальной платформы примирения и единства", которая по его мнению, должна была прекратить вооруженный конфликт на Донбассе.
Однако мечты состарившегося КВН-щика были разбиты при столкновении с реальностью. 12 марта во время презентации его "Платформы" в Киеве украинские радикалы из "Нацкорпуса" сорвали это мероприятие, а самого Сивохо в буквальном смысле уронили на пол.
Из этого происшествия сам миротворец из СНБО сделал философский вывод о том, что среди населения Украины имеются группы, которые стремятся к "разжиганию войны".
От себя можем добавить, что украинская власть в целом взгляды этих групп поддерживает. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что "патриоты", напавшие на Сивохо в присутствии полицейских и журналистов, даже не были арестованы киевским судом.
Как сообщало EADaily, после столь очевидного краха идей Сивохо по разделению "сепаратистов" Донбасса от "российских агрессоров", депутатская фракция "Слуга народа" потребовала его увольнения с поста внештатного советника секретаря СНБО.

Источник - eadaily.com
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