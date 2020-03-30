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Коронавирус настиг ослабленную экономику Ирана: Роухани держит удар
17:51 30.03.2020

Развернутый иранскими военными госпиталь на 200 коек в Тегеранском международном выставочном центре.
Иллюстрация: AP
В воскресенье, 29 марта, президент Ирана Хасан Роухани обрушился с критикой на его политических оппонентов, которые обвиняют нынешнее правительства Исламской Республики в запаздывании с принятием необходимых мер в борьбе с распространением коронавируса нового типа (Covid-19). Глава иранского кабмина (посты президента и премьера в ИРИ совмещены) дал понять, что критикой действия властей некоторые круги в стране занимаются набором политических очков.

Роухани заявил, что возглавляемое им правительство должны рассмотреть вопрос о влиянии массовых карантинных мер на "осажденную иранскую экономику", которая находится под жесткими санкциями США. Как отмечает агентство Associated Press, с этой дилеммой в настоящее время сталкиваются многие правительства мира, пытаясь найти баланс между ограничением человеческих контактов и предотвращением краха их экономик.
"Здоровье людей - это принцип для нас, но производство и безопасность общества также являются принципом для нас, - сказал президент на заседании кабинета министров. - Мы должны объединить эти принципы, чтобы прийти к окончательному решению".

По словам Роухани, "сейчас не время собирать (политических) последователей".
Власти Ирана ранее призвали международное сообщество повлиять на Соединенные Штаты, чтобы те приостановили действие санкций в отношении Тегерана, а также изыскивают возможности получения кредита в 5 миллиардов долларов у Международного валютного фонда.
Резкое падение цен на нефть, экспорт которой вместе с внешними поставками газа формирует до 40% всей доходной части бюджета страны, оказывает дополнительное давление на экономику Ирана, ставшего эпицентром распространения коронавируса на Ближнем Востоке. Еще до нынешнего обвала нефтяных котировок иранское правительство испытывало большие сложности в пополнении государственной казны. Так, по оценкам МВФ на конец 2019 года, Ирану требовалась цена на нефть в размере $)194,6 за баррель, чтобы он мог сбалансировать свой бюджет в 2020/2021 годах ($ 38,8 млрд).

Хасан Роухани заявил 28 марта, что 20% годового бюджета страны выделены на борьбу с коронавирусом, добавив, что система здравоохранения в ИРИ "сильна и прекрасно оснащена несмотря на зарубежные санкции".
Согласно последним данным, в стране подтверждено 38 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2640 человек умерли. Первый случай инфицирования в ИРИ был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум.

30 марта 2020

Источник - eadaily.com
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