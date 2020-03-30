Русский город Тмутаракань: бурная история длиной в 2,5 тысячи лет

18:57 30.03.2020

О Тмутаракани слышали, наверное, все жители нашей страны, да мало кто знает о ней хоть что-то, кроме того, что город какой-то древний и, вроде бы, очень далеко. Настолько далеко, что его название стало символом какого-то глухого захолустья. Но так ли далеко он был? И действительно ли это захолустье? Да и существует ли он в наши дни?



Город этот, несмотря на полулегендарную репутацию, хорошо известен и находился он не за тридевять земель, а на территории нынешнего Краснодарского края. Впрочем, по меркам тысячелетней давности, это и в самом деле далеко.



Рядышком – берега Черного моря, а это подразумевало торговлю, благо по берегам этого водоема находились страны, активно использующие морскую торговлю. Некоторым исключением был Кавказ, но там берега и бухты, мягко говоря, не слишком удобны для мореходства. Так что район Тмутаракани был для торговцев очень интересен.



Изначальное название Тмутаракани было совсем другим, ибо его основали греки в VI в до н. э. Назвали его эллины Гермонассой, и он принадлежал то им, то Боспорскому царству и все это время был важным торговым центром.



Город просуществовал целую тысячу лет и процветал, но в середине I тысячелетия новой эры сюда пожаловали тюрки. Город был захвачен и переименован в Тумен-Тархан. Город продолжал выполнять торговую функцию, но тюрки оказались не столь успешными, как эллины, поэтому через 300 лет Тюркский каганат распался, а город остался. Теперь он стал частью Хазарии, которая снова переименовала его. Теперь он уже стал называться Самкерц.



Случилось это в IX веке н. э., но, несмотря на то, что город работал как часы, его историю вскоре снова переписали. Всего через 100 лет Хазария пала под ударами русского князя Святослава Игоревича, результатом чего стало появление на карте Тмутараканского русского княжества.



Судя по тому, что именно русские назвали город Тмутараканью, можно сделать вывод, что познакомились с ним они еще в ту пору, когда он был частью тюркского каганата и назывался Тумен-Тарханом. Правда, позднее некоторые предполагали, что "Тмутаракань" произошло от слов "тьма" (много) и "торок" (тюрок). То есть оно означало много тюрок. Признаться, версия неубедительная.



Город не подкачал, и через него молодая Русь налаживала контакты с причерноморскими народами, благо в Тмутаракань приезжали и греки, и народы Кавказа, и тюрки и, естественно, армянские купцы. В начале XI века город процветает, но уже к концу столетия Русь с головой уходит в междоусобицы, со всеми вытекающими последствиями, в числе которых была и потеря земель. В число таких потерянных городов вошла и Тмутаракань, которой после окончания эллинского владычества постоянно не везло с хозяевами, менявшимися каждые пару веков.



Теперь город становится Византийским и называется Тамтархой. Впрочем, принципиально в жизни города ничего не изменилось, поскольку он все так же связывал Византию, Русь и народы Кавказа.



Но потом из степей опять пришли тюрки, в лице половцев, и торговля была подорвана. А вслед за половцами на эти земли приходит Золотая Орда. Названием становится Матрика, но потом и Золотая Орда уходит, а городом начинают рулить генуэзцы, слегка переименовавшие населенный пункт в "Матрега".



Через два столетия опять власть меняется, и Тмутаракань, уже начавшая привыкать к тому, что она Матрега, стала османской. Естественно, османы не смогли удержаться, и снова переименовали город, назвав его "Таман".



Под их властью город провел около 300 лет, после чего второй раз стал русским. Интересно, что русские и первый раз название почти не изменили, и второй раз решили не морочиться по столь пустяковому поводу. Таман стал Таманью, а в середине XIX века стал станицей и базой флотилии Кубанского казачьего войска.



Однако былое торговое могущество ушло, и город стал стратегическим с военной точки зрения. В Великую Отечественную в этих местах шли кровопролитные сражения, а в настоящее время Тамань, стала еще и местом работы археологов, которые изучают богатейшую и непростую историю этого места.



Здесь даже был создан археологический комплекс "Гермонасса-Тмутаракань", где посетители могут ближе ознакомиться с результатами работы археологов. Так что если побываете в Тамани – вспомните о том, что это та самая Тмутаракань, и загляните в этот археологический комплекс.