В Казахстане количество зараженных коронавирусом превысило 300 человек

20:17 30.03.2020

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:50 в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения, из них в городе Нур-Султан - 1 случай, Карагандинской области - 6, Алматинской области - 1, сообщает Минздрав Казахстана.

⠀

На сегодняшний день в стране подтверждены 302 случая, из них в Нур-Султане – 168 случаев, Алматы – 73, Карагандинской области - 13, Атырауской области - 12, Акмолинской области - 9, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 8, Актюбинской области - 2, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 5, Западно-Казахстанской области - 2.