Путин субсидировал "Ельцин-центр" еще на 334 млн рублей. Вирус лицемерия

20:21 30.03.2020

Ельцин-центр: беззаботный карантин



Алексей Иванов



Совсем недавно Президентский центр Б. Н. Ельцина закрылся на коронавирусный карантин. На неопределенный срок.

Рукопожатцы горевали навзрыд. Пресс-служба гадюшника скулила, что "Ельцин-центр понесет финансовые потери". Ужас-ужас. Комментаторы еще вопрошали: "А зарплату получать будут? И кстати! Они на самоокупаемости иль как?".

Так вот. Еще 2 марта решением Управления делами Президента РФ Ельцин-центру выделена субсидия в размере 334 945 200 рублей. Причем в прошлом году федеральная субсидия составляла лишь 134,9 млн рублей. Хороша надбавочка в двести лямов... Карантин удался...

По словам исполнительного директора центра Александра Дроздова (журналист-международник, сооснователь Партии любителей пива в девяностых), также учреждению безвозмездно помогают бизнесмены - сотни и сотни миллионов ежегодно.

Короче, ЕЦ (драгоценное детище системных либералов и путеводная звезда для либералов несистемных) не обнищал из-за COVID-19.

"Либералы любят считать государственные траты в "попугаях", переводя все в больницы и детские сады. А вот вам задачка на дом. Дано: Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" получил из федерального бюджета субсидию размером 335 млн рублей. Речь про тот самый Ельцин-центр, если кто не понял. Утверждается, что он давно вышел на самоокупаемость и является примером эффективного руководства для всех музеев страны. Как говорит официальный сайт, цель и направление расходования средств - это "субсидия на изучение и публичное представление исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, развитие демократических институтов и построение правового государства". А вот на закупку 16 аппаратов искусственной вентиляции легких Минздраву Свердловской области привезли только 32 млн. рублей. Вопрос: Сколько аппаратов ИВЛ можно было бы закупить, вместо "развития демократических институтов и публичных рассказов про наследия Ельцина"?", - пишет екатеринбургский журналист Ростислав Журавлев.