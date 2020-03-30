 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.03.2020
21:49  Министр финансов германской земли Гессен Т.Шефер покончил с собой из-за вируса
20:21  Путин субсидировал "Ельцин-центр" еще на 334 млн рублей. Вирус лицемерия
20:17  В Казахстане количество зараженных коронавирусом превысило 300 человек
18:59  Кавказский узел: кто станет новым президентом Нагорного Карабаха
18:57  Русский город Тмутаракань: бурная история длиной в 2,5 тысячи лет
18:55  Картина карантина: как выживает Париж во время эпидемии
18:06  Преступность COVID – 19. Как меняется криминал в период пандемии, - В,Овчинский

17:51  Коронавирус настиг ослабленную экономику Ирана: Роухани держит удар
17:48  "Доброго фея" толстяка-КВНщика Сивоху уволили из Совбеза Украины
15:11  Коронавирус в Кыргызстане. Денег нет, работы нет: что еще тревожит регионы
13:58  Юг Италии на грани бунта, - Вл.Малышев
13:49  Комендатура Бишкека выдает пропуска трех цветов. Чем они отличаются
13:24  "Не жгите хату!" - украинка, заразившая коронавирусом несколько сел, взмолилась о прощении
13:18  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 145
12:14  Человек человеку вирус. Эпидемия COVID-19 раскалывает страны изнутри, - А.Наумов
11:33  Это XVIII век! Почему Европа и Америка не справляется с коронавирусом, - А,Цуканова
11:23  В США цена нефти уже... минус 19 центов. Дешевле чем даром!
11:21  В Алматы определены 24 зоны очага коронавирусной инфекции
10:50  В Италии назревают бунты и погромы, - "Къ"
10:16  Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики?
09:24  Восток - дело тонкое: культовый советский фильм "Белое солнце пустыни" отмечает 50-летие
08:37  Идеологическая инфекция Америки. Трамп - лохмо-вирус, - Кр.Хилл
08:33  Наступает мрак. Не бойтесь болезни - бойтесь этого организованного безумия! - И.Шамир
08:23  Задуматься о бытии и небытии, - Александр Дугин
08:08  Эпидемия конфликтов.Новый дивный пост-корона-мир, - Д.Тукмаков
07:52  Андропов против хлопковой "мафии": самое громкое дело о коррупции в СССР
06:57  Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии
06:18  В Нью-Йорке умер 1000-й заболевший
02:02  ЕАЭС ставят на карантин. Пандемия коронавируса может задвинуть интеграцию на второй план, - А.Воробьев
00:59  Талибам потребовались нейтральные фигуры, - Г.Петров
00:44  Власть в мире перешла к врачам, - В.Федорцев
00:32  Коронавирус: в Италии и Испании больше 800 смертей за сутки, но пик близок
00:30  Почему в Таджикистане не вводят карантин из-за коронавируса?
00:28  Самые знаменитые потомки Чингисхана в истории России
00:10  Американская поддержка власть имущих в Кабуле под вопросом, - Н.Бобкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин субсидировал "Ельцин-центр" еще на 334 млн рублей. Вирус лицемерия
20:21 30.03.2020

Ельцин-центр: беззаботный карантин

Алексей Иванов

Совсем недавно Президентский центр Б. Н. Ельцина закрылся на коронавирусный карантин. На неопределенный срок.
Рукопожатцы горевали навзрыд. Пресс-служба гадюшника скулила, что "Ельцин-центр понесет финансовые потери". Ужас-ужас. Комментаторы еще вопрошали: "А зарплату получать будут? И кстати! Они на самоокупаемости иль как?".
Так вот. Еще 2 марта решением Управления делами Президента РФ Ельцин-центру выделена субсидия в размере 334 945 200 рублей. Причем в прошлом году федеральная субсидия составляла лишь 134,9 млн рублей. Хороша надбавочка в двести лямов... Карантин удался...
По словам исполнительного директора центра Александра Дроздова (журналист-международник, сооснователь Партии любителей пива в девяностых), также учреждению безвозмездно помогают бизнесмены - сотни и сотни миллионов ежегодно.
Короче, ЕЦ (драгоценное детище системных либералов и путеводная звезда для либералов несистемных) не обнищал из-за COVID-19.
"Либералы любят считать государственные траты в "попугаях", переводя все в больницы и детские сады. А вот вам задачка на дом. Дано: Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" получил из федерального бюджета субсидию размером 335 млн рублей. Речь про тот самый Ельцин-центр, если кто не понял. Утверждается, что он давно вышел на самоокупаемость и является примером эффективного руководства для всех музеев страны. Как говорит официальный сайт, цель и направление расходования средств - это "субсидия на изучение и публичное представление исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, развитие демократических институтов и построение правового государства". А вот на закупку 16 аппаратов искусственной вентиляции легких Минздраву Свердловской области привезли только 32 млн. рублей. Вопрос: Сколько аппаратов ИВЛ можно было бы закупить, вместо "развития демократических институтов и публичных рассказов про наследия Ельцина"?", - пишет екатеринбургский журналист Ростислав Журавлев.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585588860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- С 30 марта по 5 апреля т.г. в Нур-Султане и Алматы будет приостановлена деятельность предприятий и организаций
- Кадровые перестановки
- Премьер-Министры РК и РУ А. Мамин и А. Арипов дали старт совместному производству новых моделей автомобилей в Костанае
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- Финансовым регулятором утвержден Порядок по приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения
- Президент Токаев на пороге нового общественного договора
- Об ограничении времени проведения операций в рамках реализации ДКП
- Коронавирус превратил попытки беглых олигархов расшатать страну в пустышку - Ашимбаев
- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  