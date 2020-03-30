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|Министр финансов германской земли Гессен Т.Шефер покончил с собой из-за вируса
21:49 30.03.2020
Глава правительства Гессена Фолькер Буфье заявил, что министр финансов региона Томас Шефер покончил с собой из-за экономической нестабильности и финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает hessenschau.de.
По словам Буфье, 54-летний Шефер, занимавший пост министра финансов с 2010 года, был в отчаянии из-за финансового кризиса, хотя и усердно работал над организацией мер поддержки бизнеса.
"Его главный страх заключался в том, сможет ли он оправдать огромные ожидания общественности. Я предполагаю, что эти страхи просто одолели его. Он явно не видел выхода. Он был растерян и оставил нас", - заявил политик. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/43924833/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink