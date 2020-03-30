В Египте ликвидирован матерый шахидский "эмир" аль-Ансари

22:28 30.03.2020

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Равиль Мустафин



По сообщению выходящего в Лондоне англоязычного издания Arab Weekly, египетские спецслужбы уничтожили так называемого эмира провинции Синай Абу-Фаиза аль-Ансари. Он возглавлял террористическую группировку "Ансар Бейт аль-Макдис", аффилированную с "Исламским государством" (обе организации запрещены в РФ).



Вместе с главарем террористов ликвидированы еще пятеро джихадистов. Все они скрывались в южных кварталах небольшого египетского города Рафах на севере Синайского полуострова. По словам Халеда Укаши, члена Высшего антитеррористического совета и советника президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, уничтожение аль-Ансари негативно скажется на деятельности ИГ в ближайшее время.

Однако говорить об окончании войны с терроризмом, которую сегодня ведет египетское государство, слишком рано, считает Укаши. Как правило, уничтоженные главари контролируют основные финансовые потоки, управление, логистику, в их руках находятся все связи со спонсорами за рубежом. Поэтому сразу же после их ликвидации наступает период резкого снижения активности организаций, лишившихся своих командиров. Но как только на смену одним главарям приходят другие, активность вновь возрастает. В данном случае это могут быть или люди из числа местных бедуинов, с которыми Каир так и не сумел, а точнее, не захотел устанавливать союзнические отношения и находится в состоянии вражды, или даже палестинцы – сторонники салафитов.

По мнению египетского специалиста по борьбе с террористическими организациями Мунира Адиба, акция по устранению руководителя "Ансар Бейт аль-Макдис" стала частью масштабной антитеррористической операции, начатой по инициативе ас-Сиси в 2018 году после того, как активность джихадистов на Синае и в других районах Египта достигла своего апогея. Террористы нападали на полицейские посты и мелкие армейские гарнизоны, убивали как мусульман, так и коптов. Страна оказалась буквально парализована террором. В то же время руководство силовых структур проявляло косность и непрофессионализм. Инициатива часто переходила к террористам, их агентура проникла в ряды спецслужб.

Все это вызвало резкое недовольство со стороны президента ас-Сиси. Он принял решение заменить министра обороны и начальника генштаба, руководителей спецслужб. На Синай были введены крупные армейские части, задействованы ВВС и ВМС Египта. Эти меры были встречены вполне понятной критикой со стороны многих оппозиционных политиков, сравнивших операцию со стрельбой из пушек по воробьям. Действительно, вместо того чтобы наносить точечные, так называемые хирургические удары по террористам, власти развернули малоэффективную армейскую операцию. Неудивительно, что они не смогли покончить с террором, как они рассчитывали, хотя бы к концу 2018 года.

Тем не менее Каиру хоть и не сразу, но в целом удалось переломить ситуацию. Если в 2018 году в Египте было зафиксировано почти 170 террористических атак, то уже в 2019-м – всего 45. Эксперты отмечают роль, которую сыграли в борьбе с террором ВВС и особенно ВМС Египта, которые чуть ли не круглосуточно вели наблюдение за морским и воздушным пространством страны.

Вместе с тем власти Египта практически ничего не сделали для того, чтобы покончить с бедностью в северных районах Синая, несмотря на многократно объявленные программы социально-экономического развития этого региона. Чиновники с презрением и подозрением относятся к местным бедуинам, которые платят властям той же монетой, и стали резервом для пополнения террористических группировок личным составом.

"Ансар Бейт аль-Макдис" – наиболее мощная и жестокая террористическая организация, действующая главным образом на Синайском полуострове. Кроме нее террористическую деятельность ведут группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Братьями-мусульманами" (обе организации запрещены в РФ). В 2014 году "Ансар Бейт аль-Макдис" принесла клятву на верность бывшему главарю ИГ аль-Багдади и стала называться "Провинция Синай". В 2015 году она взяла на себя ответственность за крушение над Синаем пассажирского самолета A321 компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм аш-Шейха в Россию. В результате теракта все 217 пассажиров и 7 членов экипажа лайнера погибли.