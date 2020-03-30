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|Скончалась Народная артистка Туркменистана певица Гульширин Алиджанова
00:02 31.03.2020
27 марта 2020 года на 75-м году жизни скончалась известная туркменская певица и актриса Гульширин Алиджанова.
В феврале 1992 года солистке-вокалистке Чарджоуской областной филармонии Гульширин Исаевне Алиджановой одной из первых в истории независимого Туркменистана было присвоено почетное звание "Народный артист Туркменистана".
С 1997 года Г. Алиджанова была руководителем этнографической студии и ансамбля народной музыки и танца "Сердара серпай" ("Подарок Сердару"), созданной при Туркменской государственной корпорация "Кувват" ("Туркменэнерго").
В ноябре 2002 года Г. Алиджанова среди других 13 деятелей культуры, подписала обращение с требованием казнить обвиняемых в сфабрикованной попытке государственного переворота и покушения на жизнь Сапармурада Ниязова.
В ноябре 2006 года, в день своего 60-летия, Г. Алиджанова была награждена орденом "Алтын асыр" III степени.
После прихода к власти Курбанкули Бердымухаммедова фольклорный ансамбль "Сердара серпай" продолжил существование, утратив часть названия - стал называться просто "Серпай" ("Подарок"), а имя самой Гульширин Алиджановой было предано забвению.
"Гундогар" выражает соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Гульширин Алиджановой.