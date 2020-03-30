Нефтяная война грозит перейти в войну реальную и тогда будет не до обвала рубля

00:03 31.03.2020

Мировая экономика не знает чего бояться больше - пандемии или обострения на Ближнем Востоке



Антон Чаблин

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Ашот Торосян

Николай Кленов

Юрий Юденков



Экономическая неделя началась для России с трагических новостей. На фоне стремительного распространения коронавируса продолжает падать спрос на нефть, и она продолжает дешеветь. А вместе с нефтью дешевеет и рубль.



Трейдеры ждут окончания пандемии не раньше осени



Но стоимость фьючерсных контрактов можно оценить степень оптимизма трейдеров: баррель Brent с поставкой в мае стоит менее $ 24, с поставкой в июне - $ 26,5 за баррель, а вот с поставкой в декабре - уже $ 37,5. Видимо, трейдеры надеются, что спрос восстановится только к концу календарного года.



В любом случае, снижение цен на нефть после "вирусных" выходных подтолкнуло вниз и биржевой курс рубля: утром понедельника курс доллара на Московской бирже подскочил до 80 рублей, а курс евро подымался выше 88 рублей.



Как видно, прогнозы всех горе-экономистов, которые прочили скорое укрепление рубля на фоне уменьшения паники, оказались никчемными.



Впрочем, в дело может вмешаться еще и военно-политический фактор. Это только кажется, что на время пандемии конфликты на Ближнем Востоке оказались заморожены (курды вступили в перемирие с Турцией, затихли бои в Идлибе, а американские войска готовятся к окончательному выводу из Ирака и Афганистана).



На самом деле, ситуация в нефтедобывающих странах - как затишье перед бурей.



Клянутся в перемирии, а сами развязывают войну



На выходных в небе над Саудовской Аравией были перехвачены несколько баллистических ракет "Зульфикар" и беспилотников "Самад", выпущенных повстанцами-хуситами с территории Йемена. Сирены воздушной тревоги звучали в городах Джизан, Наджран и Асир и саудовской столице Эр-Рияде. Ранения получили всего два человека (на улицах столицы почти нет людей из-за комендантского часа, введенного после пандемии коронавируса).



А ведь всего за несколько дней до этого правительства Саудовской Аравии и Йемена и лидеры повстанцев приветствовали призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к "немедленному глобальному прекращению огня".



Министр информации Саудовской Аравии Моаммар аль-Эриани в своем твиттере поспешил заявить, что ракетные удары по Эр-Рияду подтвердили наличие "постоянного потока иранского оружия" хуситам.



Какие последствия подобная атака может иметь в будущем, говорит опыт предыдущего нападения хуситов на объекты нефтяной индустрии Саудовской Аравии: в сентябре 2019 года несколько дронов, запущенных с территории Йемена, подорвали НПЗ госкомпании Saudi Aramco, что в конечном итоге едва не вызвало дефицит сырой нефти на рынке и подтолкнуло нефтяные котировки выше $ 70 за баррель. Тогда саудовские власти также обвиняли в организации нападения на нефтяные объекты Иран, как и Россия, заинтересованный в поддержании сверхвысоких цен на нефть.



Пресс-секретарь йеменских хуситов Яхья Сария в воскресенье уже пригрозил саудовским властям дальнейшими "болезненными операциями", если военная агрессия Эр-Рияда продолжится.



Курс рубля будет продолжать падать и дальше!



- На прошлой неделе курс доллара к рублю стабилизировался, потому что снижался мировой спрос на доллар, а Центробанк продавал валюту по бюджетному правилу. Но Перспективы рубля, как мы видим, не радужные, - говорит "Свободной прессе" финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. - Иностранные инвесторы по-прежнему "бегут" из рублевых активов; ситуация на рынке нефти крайне неопределенная, России сложно сохранять позиции с учетом санкций. Цены на нефть, скорее всего, еще долго будут удерживаться на текущих уровнях: спрос на "черное золото" на фоне кризиса и пандемии низкий, запасов сырья при этом накоплено много. Это значит, что курс рубля продолжит падать.



Когда окончится падение рубля, предвидеть сложно



- Даже при стоимости нефти $ 27 модельный курс рубля должен был составлять 82 за доллар. Банк России путем интервенций на открытом рынке пытался сдержать резкое падение рубля, но, как мы понимаем, он все равно будет тихо планировать вниз. Окончание этого процесса трудно предвидеть. Должны быть сильные подвижки в зарубежных экономиках, либо изменение договоренностей в части страновых санкций, - делится со "Свободной прессой" пессимизмом профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.



Инфляция достигнет пика к концу апреля



- Политика финансовых регуляторов в США и Евросоюзе заключается в масштабном вливании больших объемов ликвидности в экономику. Действия властей всех стран сейчас направлены на поддержание бизнеса (но не только крупного, как в России, но и субъектов МСП), - отмечает финансовый эксперт международной компании Twino Ашот Торосян. - ФРС уже начал скупку корпоративных облигаций. Также американские власти заявили о намерениях в финансовой поддержке населения, что должно поддержать домохозяйства. А вот что касается рубля, то давление продолжает оказывать низкая по стоимости нефть, а также неопределенность с тем, по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусом.



Более точно оценить эффект от пандемии можно будет лишь ближе к концу следующего месяца или началу мая, тогда инфекция должна достичь своего пика.



"СП": - Ну а когда нефть все же начнет дорожать? А вместе с нею и рубль?



- По некоторым прогнозам нефтяные цены должны пойти вверх не раньше середины лета, и вот тогда и может появиться вероятность для укрепления рубля без интенсивной поддержки со стороны Банка России и Минфина.



Кроме того, многое будет зависеть от дальнейших планов правительства, направленных на поддержку экономики. Озвученные президентом во время последнего обращения к населению меры для многих экспертов показались недостаточными, что практически моментально выразилось в снижении курса рубля.