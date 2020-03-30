Хроника гнусных времен: как коронавирус захватил мир, - Н.Стогов

00:25 31.03.2020

Пандемия застала врасплох всех. Каждое государство выбирает свою стратегию борьбы: от точечных мер до жесткой изоляции.



Под ударом оказались буквально весь мир.



COVID-19 поначалу не воспринимали всерьез. То там, то тут сообщалось о заражениях, но в основном к таким новостям относились как к банальному информационному шуму. Сегодня на фоне новостей о коронавирусе все прочие темы отошли на второй план, и мир подстраивается под новые реалии.

Вспоминаем, как различные страны реагировали на угрозу.

Китай



О коронавирусе нового типа рассказали 31 декабря 2019 года. Поговаривают, что болезнь зафиксировали еще в ноябре, однако официальных подтверждений нет.

Вспышка возникла в китайском городе Ухань. Официальные ведомства писали, что вирус мог перейти к человеку от рыбной продукции на рынке. Затем ученые обвинили во всем летучих мышей и даже панголинов.

Сперва под наблюдение отправили несколько сотен человек, а уже 9 января был зафиксирован первый случай смерти. Тем временем инфекцию начали завозить в Корею, Японию, Таиланд и США, а к 22 января в Китае насчитывалось почти пятьсот пациентов.

Дальше темпы только расли, вирус дошел до Европы, провинции КНР начали закрывать, а власти в рекордные сроки построили клинику для инфицированных. Цены на нефть поползли вниз, акции крупных компаний обрушились, а люди продолжили умирать - в Поднебесной на данный момент речь идет о более 3 тыс. человек.

Сейчас КНР уже потеряла лидерство по числу зараженных, а власти страны отменяют изоляцию провинции Хубэй, "породившей" новый вирус. Такие успехи в борьбе с инфекцией даже дали почву для различных теорий заговора.

Италия



Родина да Винчи и Петрарки на сегодняшний момент считается наиболее пострадавшей от коронавируса по числу жертв, но к катастрофе страна пришла не сразу.

О первых заразившихся сообщили только в конце января: болезнь подкосила именно китайских туристов. Местные власти тут же объявили режим ЧС, но остановить COVID-19 не удалось. Уже 22 февраля умер первый в стране пациент, через три дня - десять, и далее по нарастающей.

Власти поначалу решили действовать по принципу "рекомендовано". Основные меры предприняли только в начале марта. Со временем ситуация вышла из-под контроля, и другие страны даже стали направлять в Италию специалистов, в том числе и Россия.

Жесткий карантин в стране ввели только 11 марта: улицы опустели, закрылись почти все магазины. Нужно отметить, что в проблемное для страны время итальянцы прославились на весь мир дисциплиной и единением.

Сегодня сообщается о почти 10 тыс. умерших и более 80 тыс. зараженных. За последние сутки скончались 969 человек.

США



В Штаты коронавирус завезли из Китая 21 января. Этот случай повлиял не столько на уровень заболеваемости в стране, сколько на фондовые биржи и котировки нефти. Власти экстренно стали вывозить соотечественников из КНР, но спустя неделю США "обзавелись" еще пятью пациентами с COVID-19.

В это время в государстве проходили предвыборные митинги. Дональд Трамп в конце января заявил, что беспокоиться не о чем, ситуация под контролем. Заболеваемость в самом деле росла медленно. Биржи стали отыгрываться, казалось, о вирусе можно забыть. 25 февраля Трамп даже заверил граждан, что COVID-19 почти побежден. Но уже через четыре дня была зафиксирована первая смерть от новой инфекции.

Пока в Китае отчитывались об успехах, отдельные штаты ввели режим ЧС. О тысяче зараженных стало известно 11 марта. К этому моменту скончались 30 человек. Тогда же президент выступил с обращением к нации и объявил, что европейцам теперь запрещен въезд в США.

Спортивные турниры отменили, школы и границы закрыли, а режим ЧС был объявлен по всей стране. Местные жители заодно раскупили оружие и сухпайки - на всякий случай.

В итоге Штаты вышли на первое место по числу зараженных: больных теперь более 100 тысяч, жертв - свыше 1100 человек. США пророчат статус третьего в мире очага коронавирусной инфекции. Но в отличие от Италии, улицы американских городов пока не опустели - массовый карантин все еще не объявлен.

Великобритания



Соединенное королевство сообщило о первых зараженных 31 января: коронавирус подтвердили у двух англичан. Власти начали проверять все рейсы из Китая, а число заболевших COVID-19 росло довольно медленно.

Все изменилось 10 февраля. Жителей начали тестировать в аэропортах, на обследования отправляли всех, кто контактировал с зараженными. К концу февраля коронавирус подтвердили всего у 17 человек. В соцсетях даже стали обсуждать, как Британии удалось не повторить судьбу большинства стран.

Однако уже в начале марта заболеваемость стала резко расти, затем сообщили о первой смерти от COVID-19. В середине месяца закрыли внешние границы.

Поначалу Королевство решило пойти по сценарию "мягкого" карантина, но когда количество инфицированных перевалило за отметку 8 тысяч, а жертвами инфекции стали более 400 человек, в Британии объявили карантин по итальянскому сценарию: жесткие ограничения на выход из дома.

Испания



Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран наряду с Китаем, США и Италией. COVID-19 в конце января обнаружили сперва на Канарах, чуть позже на Балеарских островах. На материк инфекция проникла только в феврале. Тогда же, в середине месяца, стало известно о первой смерти. Спустя две недели было объявлено, что коронавирус нашли у 59 человек. Власть почти не реагировала: масштабы были недостаточны.

В марте число заражений пошло по нарастающей. Сперва на проблему обратила внимание церковь и отменила "тактильные" обряды. Только к 9 марта отдельные регионы начали вводить ограничения, например, на занятия в школах. К тому моменту число зараженных стало доходить до нескольких сотен в день.

Сперва власти также пошли по "мягкому" сценарию карантина: ограничения на спорт, авиасообщение и далее в том же духе. Но с середины месяца Испания ввела режим ЧС с запретом на передвижение по стране. Сейчас в Королевстве более 56 тыс. зараженных и свыше 4 тыс. жертв. Страна рискует догнать Италию, которая считалась главным очагом инфекции в Европе.

КНДР



На первый взгляд, самая закрытая страна в мире оказалась и самой осторожной. Уже 21 января Северная Корея закрыла границы для иностранных туристов, а к концу месяца в стране ввели чрезвычайное положение. На тот момент о зараженных COVID-19 официально не сообщалось.



Под медицинское наблюдение попали все, кто въезжал в КНДР с середины января. В феврале некоторые СМИ сообщили о случаях инфицирования, однако власти опровергли информацию. Стало известно о закрытии школ, массовом обеззараживании объектов и других мерах профилактики.

В конце февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что борьба с коронавирусом относится к вопросу существования нации.

Разговоры о заражениях в КНДР продолжаются, однако пока власть так официально и не признала ни одного случая. Пандемия не помешала воинствующей стране провести ядерные испытания. Остается открытым вопрос, действительно ли в "закрытой" Северной Корее все здоровы, ведь "свободная" от коронавируса КНДР уже заявила о нехватке тест-систем для диагностики COVID-19.

А что Россия?



Российские власти начали с ограничений турпотока из Китая в январе. Однако у двух граждан КНР все же обнаружили коронавирус. Уже в феврале студентов из Поднебесной отправили домой на каникулы, россиян начали эвакуировать из-за рубежа, а сообщение с Китаем полностью остановили.

До поры до времени паники не было. Ситуация стала казаться серьезной, когда 2 марта обнаружили первый случай COVID-19 в Москве. Обе столицы ввели режим повышенной готовности и начали ограничивать массовые мероприятия. С середины марта стали закрываться музеи, фудкорты, фитнес-центры. Но пока еще речь идет о мягком сценарии.



25 марта Владимир Путин выступил с обращением, в котором открыто заявил об угрозе COVID-19. Голосование по поправкам в Конституцию перенесли, а россиян отправили на недельные "каникулы".

Тем временем к вечеру 27 марта число зараженных превысило 1000 человек, четверо из них скончались. В то же время большинство россиян не отказывается от привычного образа жизни, насколько это возможно, а режим самоизоляции соблюдают немногие.

Никита Строгов