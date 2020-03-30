Маски стали оружием дипломатии Пекина, - В.Скосырев

00:31 31.03.2020

Китай моментально откликнулся на запрос Европы в медицинской аппаратуре

Владимир Скосырев



30/03/2020



Китай послал врачей и оборудование для противодействия вирусу во многие страны. Но политики в Европе говорят, что эта помощь может стать инструментом для укрепления позиций КНР в мире. К тому же часть масок и тест-систем, проданных китайскими фирмами, оказались дефектными. Однако, по мнению ряда экспертов, Китай не только показывает пример того, как можно остановить распространение инфекции, но и делится опытом с другими странами.



Китай наряду с Германией, США, ЕС и Россией стал отправлять докторов, специалистов-эпидемиологов, медицинские препараты в те государства, по которым болезнь ударила особенно сильно. При этом официальные медиа КНР утверждают, что существует "китайская модель для борьбы с пандемией".



Более двух недель назад, когда ее эпицентром стала Италия, Китай послал туда первую группу специалистов и тонны медицинских изделий, в которых отчаянно нуждалась страна. Заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй сказал, что Пекин предложил помощь 83 странам.

Но, как отмечает газета South China Morning Post, на Западе это вызвало беспокойство. Политики и журналисты утверждают, что Пекин хочет отвлечь внимание от сокрытия информации о вспышке в Ухане, из-за чего мир с опозданием отреагировал на угрозу.

Еще более далеко идущие выводы делает Мартин Пржиходняк, аналитик польского Института международных отношений. Он говорит, что Пекин руководствуется политическими и экономическими мотивами. Чтобы обеспечить поставки из Китая, европейские правительства должны сотрудничать непосредственно с властями Китая. Возможно, на определенных политических условиях. То есть сотрудничество должно способствовать пропаганде версии о том, что "одолеть вирус в Китае помогли мудрый лидер и успешная политическая система".

Тут польский исследователь идет в том же русле, что и глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, который предупредил, что Китай оказывает медицинскую помощь Евросоюзу в расчете внедриться в его структуры (см. "НГ" от 26.03.20).

Впрочем, толковать только о политической подоплеке участия Китая в схватке с вирусом в Европе было бы неверно, пишет журнал National Review. Для частных китайских компаний это прежде всего очень выгодная коммерция. Более 100 китайских компаний стали экспортировать маски, диагностические тест-системы и вентиляторы в Европу.

Деловая хватка китайских предпринимателей была просто поразительной. Например, даже в Ухане, городе, находившемся практически в состоянии изоляции от страны, завод компании BGI выпускал по 200 тыс. тест-систем в день. Несколько сот рабочих на нем трудились по 24 часа в день.

BGI – одна из десятков китайских фирм, поставляющих тест-системы за рубеж. Чжан Шувэнь, основатель фирмы Liming Bio-products в городе Наньцзинь, говорит, что заказы сыплются из Италии, Испании, Австрии, Венгрии, Франции, Ирана, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. Проблема в том, что продукция фирмы не получила лицензии от китайских властей. Это занимает слишком много времени, поясняет Чжан. Поэтому он обратился за аккредитацией в ЕС и стал ее обладателем.

Куда более серьезной препоной для китайских бизнесменов стало то, что их изделия оказываются нередко дефектными. До 80% из 150 тыс. тест-систем, поставленных Китаем в начале марта в Чехию, имеют дефекты, сообщил новостной сайт Expats.cz. Тесты выдают результат через 10–15 минут, но они менее точны, чем другие системы. Из-за высокого уровня ошибок Чехия будет продолжать полагаться на обычные лабораторные тесты.

Мадридская газета Pais пишет, что Испания проверила 9 тыс. тест-систем китайской компании Bioeasy и вернет их поставщику из-за большого числа ошибок. Посольство КНР в Испании заявило, что продукция этой фирмы не входит в программу государственной помощи, оказываемой Китаем.

Споры вокруг китайской продукции не обошли стороной и Нидерланды. Министерство здравоохранения этой страны заявило, что 600 тыс. медицинских масок, пришедших из Китая, не годятся для использования в палатах интенсивной терапии. Их фильтры ненадежны. Проходит расследование. Китайский посол сказал, что тщательно за ним следит.

В беседе с "НГ" вр.и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов отметил, что Китай выступил одним из ведущих инициаторов международного сотрудничества в области борьбы с пандемией. "Нужно различать то, что Китай поставляет как гуманитарную помощь. В этом случае о стандартах говорить не приходится. Главное, чтобы продукция соответствовала минимальным требованиям защиты пациентов. Но если речь идет о закупке, то вопрос состоит в том, был ли указан в контракте стандарт качества масок, защитного оборудования и всего остального. Я думаю, что подобные случаи были задолго до коронавируса. Китай обвиняли в том, что он поставлял продукцию плохого качества. И чаще всего выяснялось, что качество не было обговорено в предварительном контракте", – пояснил эксперт.