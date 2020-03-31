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Германия в истерике на грани революции, - О.Никифоров
08:28 31.03.2020

Из-за коронавируса у политиков и чиновников сдают нервы
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

31 марта 2020

В Берлине улицы опустели, как и в других европейских столицах.
В Германии нарастает дискуссия о путях преодоления наступающего кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Последней каплей в ней стала смерть известного немецкого финансиста Томаса Шефера, отвечавшего за решение финансовых проблем земли Гессен. Хотя в этой земле число заболевших существенно ниже, чем в таких регионах, как Бавария и Баден-Вюртемберг, но, видимо, нервы у политиков начинают сдавать.

Тело министра финансов немецкой земли Гессен Томаса Шефера было найдено на днях. Он оставил прощальное письмо, поэтому ни у кого не осталось сомнений, что речь идет о том, почему он ушел из жизни. В этой связи премьер-министр этой земли Фолькер Буфье заявил, что на самоубийцу воздействовал кризис, вызванный коронавирусом.

В этой связи заслуживает внимания мнение, высказанное известным немецким журналистом Габором Штайнгартом в издаваемом им аналитическом издании Morning Briefing. По его мнению, потеря своего личного благополучия меняет людей и ведет к росту как домашнего насилия, так и числа самоубийств.

Поэтому призыв сохранять нервы прозвучал как нельзя кстати на состоявшемся на днях ток-шоу журналистки Анне Виль. Проблема борьбы с распространением коронавируса ставит вопрос о будущем. По мнению президента ведущего экономического института страны Ifo Клеменса Фюста, выступавшего на этом круглом столе на Первой программе немецкого телевидения (ARD), каждая неделя карантина обходится экономике страны в 40 млрд евро потерь. Агентство приводит данные института, что в самом худшем случае ВВП страны может по итогам года снизиться на 5,4%. Поэтому Фюст призвал политиков страны подготовить стратегию, которая позволила бы объединить спасение экономики и сохранение здоровья людей.
Это замечание было тем более своевременным, что немецкий эпидемиолог Герард Краузе признал, выступая на том же круглом столе, что в Германии пока еще нет твердых критериев для оценки складывающейся ситуации и поэтому нельзя ориентироваться на какие-то конкретные временные рамки в распространении пандемии.

В этой связи, отмечает немецкое информационное агентство n-tv, глава парламентский фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Марко Бушманн опасается радикализации средних слоев в Германии. Он обосновывает это тем, что предприятия прекращают работу, и люди оказываются на улице, а курсы акций падают. Он предполагает, что "в воздухе уже пахнет революцией". По его мнению, революции случаются не из-за того, что люди длительный период времени вынуждены существовать в стеснительных обстоятельствах. Революции происходят, когда после длительного периода благополучия наступает кризис. При этом он напоминает о высказываниях американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, что именно общественная деградация средних слоев вызывает агрессивную поляризацию общества.

Немецкие зеленые, однако, выступают против подобного "алармизма", призывая к "разумному и деловому подходу к проблеме". Так, по мнению руководителя фракции "Союз 90 / Зеленые" в Бундестаге Бритты Хасельманн, абсолютным приоритетом для общества должно стать предотвращение роста числа зараженных людей и оказание помощи как гражданам, так и экономике и гражданскому обществу для организации существования после окончания кризиса.
О том, что в Германии, да и во всей Европе складывается ситуация, с которой после окончания Второй мировой войны еще никто не сталкивался, свидетельствует недавнее обращение Ангелы Меркель к нации. Как отмечает мюнхенская газета Merkur, за все годы пребывания ее у власти еще не было ни одного повода для специального обращения к немецкому народу. И все-таки в ее речи журнал Spiegel обращает внимание на слова о драматичности складывающейся ситуации и на ее призыв к благоразумию и рассудку. Дело в том, что, по словам канцлера, со времен Второй мировой войны в Германии еще не складывалась такая серьезная ситуация, которая требовала бы от нас всех солидарного поведения.

Источник - ng.ru
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