Коронавирус уравнивает шансы нефтяников США, России и Канады, - О.Соловьева

08:30 31.03.2020

Попытки государств противостоять эпидемии затронули 92% мирового ВВП

Ольга Соловьева

30 марта 2020



Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предлагает готовиться к серьезному снижению спроса на нефть.

Нефть в ходе торгов понедельника серьезно дешевела. Так, стоимость котировок сорта Brent достигла минимальной отметки с ноября 2002 года. Российский сорт нефти Urals в понедельник "помолодел" еще сильнее. Его стоимость упала до минимумов июня 1999 года. Ситуация не будет улучшаться, прогнозируют западные аналитики. На этой неделе объемы потребления нефти в мире снизятся на 26 млн барр., или на 25%, поскольку меры по социальному дистанцированию для сдерживания коронавируса затрагивают уже 92% мирового ВВП, пишут в Goldman Sachs. Аналитики подчеркивают: в новых реалиях наиболее уязвимой окажется внутриматериковая добыча таких стран, как США, Канада и Россия.



Котировки черного золота в понедельник резко дешевели на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подорвет спрос. Днем стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла 22,75 долл. за баррель, что на 2,18 долл. (8,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долл. за баррель впервые с 2002 года и доходила до отметки в 19,92 долл. за баррель. Ситуация с отечественным сортом Urals еще хуже: его стоимость на прошлой неделе в Северо-Западной Европе оказалась минимальной за 21 год, составив 16,2 долл. за барель, следует из отчета агентства Argus Media.

Эксперты считают, что оснований для роста котировок нет. "Пока мы не увидим признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже 20 долл. за баррель", – приводит агентство Reuters слова аналитика Rakuten Securities Сатору Йосида.

Помимо неопределенности в связи с распространением коронавируса серьезное воздействие на рынок оказывает и ценовая война ОПЕК.



Напомним, страны, входящие в соглашение ОПЕК+, в начале марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, действующих с начала 2017 года, ни о продлении срока их действия. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны – участницы прежнего альянса снимают ограничения на добычу.



Оба государства уже озвучили планы по увеличению добычи. Аналогичные действия собираются предпринять и другие участники ОПЕК. В совокупности добыча со стороны бывших участников сделки во втором квартале может вырасти на 3–4 млн барр. в сутки.

Пандемия и ценовая война серьезно пошатнули спрос на сырье. По подсчетам агентства Bloomberg, только отмена рейсов авиакомпаниями и ограничения на поездки сократили мировое потребление нефти на 20%. "Сегодня 3 млрд человек в мире заблокированы. В результате этого мы вполне можем увидеть, что где-то в течение года спрос упадет, как некоторые говорят, примерно на 20 млн барр. в сутки", – признавал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.



Снижение спроса и падение цен на сырье уже сказываются на сланцевой промышленности в США. В минувшую пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок стремительно падает вторую неделю подряд и достигает 624 уст. (–40). В годовом выражении сокращение составило 192 установки.



Американские производители нефти также

могут пасть жертвой низкого спроса на сырье.



В понедельник агентство Bloomberg сообщило о закрытии первого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Канаде на фоне снижения спроса на нефть. Как сообщается, он стал первым североамериканским производителем топлива, который остановился из-за снижения спроса на сырье в результате пандемии коронавируса.



Несмотря на то что канадский НПЗ стал первым, кто прекратил свою работу, объемы загрузки многих НПЗ по всему миру продолжают снижаться. Так, на прошлой неделе Gruppo API SpA на неопределенный срок остановил свое предприятие Falconara в Италии. По словам представителя компании, потребление топлива в стране сократилось примерно на 85%.



Ситуация с черным золотом стала настолько катастрофической, что производители уже сами платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло", писало агентство Bloomberg. СМИ ссылалось на поведение сырьевого трейдера Mercuria Energy Group. Эта компания в середине марта запросила за высокосернистый сорт нефти Wyoming Asphalt Sour цену –19 центов за баррель, фактически попросив производителя заплатить за то, чтобы избавиться от этого сырья. Как объясняют эксперты, на нефть, которая не имеет выхода к морю, просто нет покупателей. В итоге цены на такое сырье могут стать отрицательными.



Ряд сортов нефти в Северной Америке пока не ушли в отрицательные значения, но уже сейчас торгуются на ценах с одним знаком. Так, стоимость нефти Canadian Western Select – бенчмарка для гигантской отрасли добычи трудноизвлекаемой нефти в Канаде, упала в пятницу до 5 долл.



В результате уголь, ранее считавшийся одним из самых дешевых источников энергии, обошел по стоимости нефть. "Уголь, самый грязный и, как правило, самый дешевый источник энергии, сейчас является самым дорогим ископаемым топливом в мире. Эпический крах нефти в прошлом месяце означает, что нефть в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемого угольного контракта в энергетическом эквиваленте", – рассчитали в Bloomberg. Агентство, в частности, обращало внимание, что на бирже ICE Futures Europe, специализирующейся на торгах контрактами на энергоносители, австралийский уголь Newcastle торговался на уровне 66,85 долл. за тонну, что эквивалентно 27,36 долл. за баррель нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent на той же бирже в тот же день были на уровне 26,98 долл. за баррель.



Цены на нефть, добываемую на территориях без доступа к морю, направляются в область отрицательных значений и в конечном итоге создадут инфляционный шок, связанный с предложением, из-за тех объемов производства, которые придется остановить, сообщают в понедельник в инвестбанке Goldman Sachs. В обнародованном докладе они отмечают, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал. В результате, по их оценкам, наиболее уязвимой окажется внутриматериковая добыча таких стран, как США, Россия и Канада.



В компании ожидают, что на этой неделе объемы потребления снизятся на 26 млн барр., или на 25%, поскольку меры по социальному дистанцированию для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП. Кроме того, продолжают аналитики, анонсировано закрытие скважин, на которых добывается как минимум 900 тыс. барр. в сутки. "Окончательный масштаб закрытия скважин, который пока неизвестен, скорее всего навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику", – резюмируют в Goldman Sachs.



До июня мы увидим новые минимумы по нефти, уверены эксперты "НГ". "Вряд ли до конца года мы вновь увидим стоимость нефти выше 40 долл.", – считает глава консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко. "Мировой экономике придется перестраиваться, и эта новая реальность касается всех. В том числе она касается и России, которой наконец придется заняться другими отраслями экономики", – рассуждает он.