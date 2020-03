Однажды в Америке. Коронавирус приостановил жизнь, - В.Прохватилов

08:49 31.03.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 31.03.2020 |



"Для многих американцев пандемия коронавируса означает, что нормальная жизнь приостановлена… Америка, как мы ее знали, приостановлена (America, as we knew it, is on hold), – пишет CNN. Это выражение (is on hold) стало самым популярным в американских новостных лентах.



Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) прекратила свой сезон после того, как анализ на коронавирус у игрока команды "Юта Джаз" дал положительный результат. Звезда баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс написал в "Твиттере": "Мы отменяем спортивные мероприятия, школу, работу в офисе и т.д. То, что нам действительно нужно отменить, это 2020 год. Черт, это были тяжелые 3 месяца. Возблагодарите Бога и будьте в безопасности!"

Главная лига бейсбола (Major League Baseball – MLB) последовала по стопам NBA и Футбольной лиги, отложив свой сезон. К ним присоединилась Национальная хоккейная лига (НХЛ).

Закрылись диснейленды.

Многие работодатели перешли на дистанционную работу. Ночные шоу, концерты и другие публичные мероприятия отменены. В супермаркетах стремление запастись продуктами и другими предметами привело к пустым полкам и разочарованию покупателей.

Сотни государственных школ приостановили занятия, колледжи отправляют студентов домой после закрытия кампусов, а спортивные соревнования, концерты и фестивали остановлены.



В Нью-Йорке губернатор Эндрю Куомо вывел на улицы Национальную гвардию в город и пригороды, закрыв Нью-Йорк. Солдаты Национальной гвардии были замечены и за пределами зоны сдерживания. Они разносили еду семьям, которым полагаются школьные обеды.

Вашингтонский губернатор Джей Инсли запретил проведение мероприятий с участием более 250 человек в трех крупнейших округах штата. "Мы должны опередить кривую (роста заражений. – Ред.). Одна из основных мер защиты – уменьшить взаимодействие людей в нашей жизни", – заявил губернатор. Правила защиты от эпидемии всюду одни и те же.

Чуть ли не первой реакцией американцев на введенное Дональдом Трампом в связи с эпидемией чрезвычайное положение была "паническая покупка оружия". К концу марта продажи оружия, снаряжения и боеприпасов в США выросли на 300 процентов. При этом стоящие в очередях в оружейные магазины американцы соблюдали дистанцию и надевали медицинские маски…

Чтобы остановить распространение COVID-19, власти некоторых штатов закрыли ряд оружейных магазинов.



Калифорния является одним из штатов с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, и за последние несколько дней там вокруг складов оружия и боеприпасов образовались длинные очереди. Один из американцев, молодой парень по имени Колин, сказал корреспонденту National Public Radio, что у него дома есть запас еды и воды примерно на месяц и теперь он хочет убедиться, что у него под рукой достаточно боеприпасов. "Это действительно просто вопрос: если в ближайшие пару-тройку месяцев дела пойдут плохо и люди запаникуют, взбунтуются и начнут грабить, правительство и полиция не смогут защитить нас", – объяснил Колин. "Это действительно главная проблема…"

Между тем еще недавно многие американцы считали эпидемию выдумкой. Так, известный евангелический пастор и музыкант Лэндон Спрэдлин называл реакцию населения США на коронавирус "массовой истерией", предполагая, что СМИ используют пандемию, чтобы повредить президенту Трампу. Позднее он признал, что коронавирус "является реальной проблемой", но сказал, что "СМИ нагоняют страх и приносят больше вреда, чем пользы; это придет и уйдет". А затем 66-летний Спрэдлин отправился в музыкальный тур в Новый Орлеан, заразился коронавирусом и… 25 марта скончался.

Пока заразившийся коронавирусом сенатор-республиканец Рэнд Пол ждал результатов теста, он продолжал голосовать в сенате, выступая с критикой законопроекта о помощи заболевшим коронавирусом, встречался с другими сенаторами, играл в гольф и посещал спортзал сената в комплексе Capitol Hill за несколько часов до того, как ему сообщили, что у него положительный результат на COVID-19. Ранее отец сенатора Рон Пол называл коронавирус выдумкой и заговором.



Если простые американцы довольно дисциплинированно соблюдают меры предосторожности, то в американских верхах постоянно встречаются образцы асоциального поведения.

24 января сенаторы-республиканцы Ричард Берр (глава сенатского комитета по разведке) и Келли Лофлер посетили закрытый брифинг по поводу коронавируса, на котором ведущие ученые объяснили им серьезность эпидемии. Ни Берр, ни Лофлер не рассказали об этом своим избирателям, не выступили на телевидении. Вместо этого они поспешили продать свои акции, чтобы опередить обвал фондового рынка.

Звезда Fox News Такер Карсон заявил: "У Берра была инсайдерская информация о том, что может произойти с нашей страной… но он не предупредил общественность. Он не обратился к нации в прайм-тайм. Он не пошел на TV, чтобы поднять тревогу. Он даже не дезавуировал написанную им статью, где заявил, что Америка лучше, чем когда-либо, готова к коронавирусу… Ничего из этого он не сделал… Он сбросил свои акции, чтобы не потерять деньги и промолчал".



Сейчас уже ясно, что Америка оказалась не готовой к массовой эпидемии. В нью-йоркском госпитале Mount Sinai, одном из лучших в Америке, скончался медбрат, которому не выдали ни защитный костюм, ни маску. У 48-летнего Киоса Келли 17 марта был подтвержден коронавирус. Его подключили к аппарату ИВЛ, но через неделю он умер. New York Post раскрыла причину его смерти, опубликовав фотографии врачей этого госпиталя в мешках для мусора в качестве защитной одежды под заголовком Treated Like Trash ("С ними обращаются как с мусором").



Американские тюрьмы, находящиеся в ведении администраций штатов, начали освобождать заключенных из-за опасения вспышки коронавируса. Плохие санитарные условия являются благодатной почвой для распространения вируса не только среди заключенных, но и среди работников тюрем. Штат Нью-Джерси начал освобождение сотен заключенных. На Трампа растет давление, чтобы он освободил заключенных и из федеральных тюрем.

Президент США растерян. Он скрывает это, выпаливая в "Твиттер" рецепты от коронавируса, порой губительные для тех, кто ему верит. Так, житель Аризоны скончался после того, как принял химикат, разрекламированный Трампом в качестве панацеи от коронавируса. Жена умершего сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Супруги приняли препарат хлорохин после того, как Трамп заявил, что он показал "очень, очень обнадеживающие результаты" в лечении коронавируса и "объявил, что администрация по контролю над лекарствами работает над тем, чтобы сделать это лекарство доступным практически немедленно".

Директор национального Института инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил CNN, что, к сожалению, он "не может прыгнуть на сцену и выбить из-под Трампа микрофон". 28 марта Трамп снова обратился к народу Америки с самопальным медицинским предписанием и посоветовал принимать коктейль из гидроксихлорохина и азитромицина, которые, по его словам, "принятые вместе имеют шансы стать величайшим прорывом в истории медицины".

Эти выступления главы Белого дома начинают раздражать. CNN призвала СМИ перестать транслировать пресс-конференции Трампа в прямом эфире из-за опасной дезинформации по коронавирусу. Разъяренный безответственными высказываниями Трампа ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и член целевой группы Белого дома по коронавирусу Энтони Фаучи в интервью CNN 29 марта сказал, что пандемия может убить от 100 000 до 200 000 американцев и заразить миллионы.



Тем не менее американцы не теряют надежды. Большинство жителей США дисциплинированно ушли в домашнюю изоляцию. Они верят в лучшее.