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В Нур-Султане остановлен общественный транспорт
10:51 31.03.2020

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о причинах приостановки движения общественного транспорта, передает корреспондент МИА "Казинформ". "Это вынужденная и необходимая мера в период карантина. Потому что общественным транспортом в обычные дни пользуются 750 тысяч человек в день.

Представляете, какое бы количество людей мы бы подвергали опасности? Учитывая, что у нас один водитель оказался контактным, мы сразу закрыли этот автопарк на карантин, обработали все автобусы и всех работников сейчас тестируем", - сказал Алтай Кульгинов во время онлайн-интервью Tengrinews. "Чтобы этого не повторять, мы в городском штабе приняли решение приостановить общественный транспорт на этой неделе. Тогда люди будут находиться дома, потому что мы объявили неделю нерабочей", - добавил аким.По его словам, по этому вопросу было очень много обращений. "Люди говорили: вы просите нас оставаться дома, а работа идет. Поэтому пришлось оставить только те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это акимат, медики, правоохранительные службы, военные и другие, кто обеспечивает теплом, водой и так далее. Остались легковые машины, которые ездят по разрешению. И то со вчерашнего дня мы фильтруем каждого", - заключил А. Кульгинов.

Источник - inform.kz
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