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Правительства в панике. Вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения, - О.Туханина
11:29 31.03.2020

Почему правительство взволновано
вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения
Ольга Туханина

Ну, власти посмотрели на самосознание граждан.
Услышали, как нам врут итальянцы, у которых сейчас их обычная смертность, которую они выдают за вирусную, чтобы получить помощь. Хитрюги-притворюги.
Прочли о том, что опасность пустяковая, а все правительства вступили в заговор под управлением рептилоидов.

Увидели шашлычки.
И решили, что с людьми, которые привыкли за долгие годы формировать свою собственную реальность, больше церемониться не стоит. Жаль, конечно.
При этом пока все выглядит мягко, потом будет жестче. Что уже обещали.
В чем опасность этого вируса, если кто-то еще не понял. Почему правительства такие взволнованные.
Вирус атакует не только каждого персонально. Не только стариков. Вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения.

Сам по себе он действительно не такой уж опасный. Опаснее гриппа, конечно, тут дуру включать не надо. Но современная медицина с ним справляется более-менее. Вон, Лещенко несмотря на возраст, перевели из реанимации в обычную палату. Может, все обойдется.
Но лечение во многих случаях требует серьезных ресурсов. Специалистов, аппаратов ИВЛ. Пока заболевших мало, система с ними справляется, смертность относительно низкая. Как только число заболевших возрастает, ресурсов начинает не хватать. Коек, палат интенсивной терапии. Скорых. Начинает засыпать, как в тетрисе. Смертность начинает резко увеличиваться.
Но проблема в том, что остальные больные у вас никуда не делись. Их тоже нужно лечить. А лечить их некому и негде. Ничего не хватает. Здравоохранение захлебывается. Начинается бесконечный выбор Софи: кому дать жить, кому - умереть. Кого лечить, кого - нет. Это деформирует социум, простите.

Это происходит везде, где власти упускают ситуацию. В Ломбардии, в Мадриде, в Нью-Йорке. Поэтому основные меры везде направлены на то, чтобы уменьшить количество заболевших, снизить скорость распространения. Одновременно спешно разворачивают новые госпитали, строят и оснащают. Китаю удалось именно это - обеспечить карантин и развернуть больницы.

В Коммунарке всего 800 коек. В Москве уже 1000 заболевших. Хорошо, далеко не всем нужна госпитализация. И кроме Коммунарки уже подготовлены другие больницы. Но в Нью-Йорке, допустим, события развивались стремительно. Там уже не хватает коек, палат интенсивной терапии, врачей, сестер, средств защиты. В одном из самых продвинутых медицински городов Америки.
Ну, Трамп собирается положить на это все с прибором, чтобы не страдала экономика. Посмотрим на этот эксперимент. Когда руководство фирм начнет поголовно болеть. Я даже не говорю - помирать. Потому что сама болезнь проходит тяжелее, чем ваш любимый грипп, отнимает больше времени. Протекает часто по-разному у разных людей.

У нас конспирологи говорят, что именно в Штатах гонят волну. Но вот именно Трамп с ними согласен, он говорит те же самые вещи. В ДТП погибает больше. Хотя в ДТП в Штатах погибает сто человек в день, а от короны вчера - уже пятьсот. По барабану. Три миллиона безработных - это не шутки. Повторю: посмотрим на Штаты. Что там будет.
А у нас пока хотят избежать этого сценария. Решение, видимо, принято. Вот если у Трампа получится запустить экономику прямо в разгар эпидемии, тогда изменения возможны. Да только, думаю, эт" вряд ли.

Источник - zavtra.ru
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