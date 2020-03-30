Правительства в панике. Вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения, - О.Туханина

11:29 31.03.2020

Почему правительство взволновано

вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения

Ольга Туханина



Ну, власти посмотрели на самосознание граждан.

Услышали, как нам врут итальянцы, у которых сейчас их обычная смертность, которую они выдают за вирусную, чтобы получить помощь. Хитрюги-притворюги.

Прочли о том, что опасность пустяковая, а все правительства вступили в заговор под управлением рептилоидов.



Увидели шашлычки.

И решили, что с людьми, которые привыкли за долгие годы формировать свою собственную реальность, больше церемониться не стоит. Жаль, конечно.

При этом пока все выглядит мягко, потом будет жестче. Что уже обещали.

В чем опасность этого вируса, если кто-то еще не понял. Почему правительства такие взволнованные.

Вирус атакует не только каждого персонально. Не только стариков. Вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения.



Сам по себе он действительно не такой уж опасный. Опаснее гриппа, конечно, тут дуру включать не надо. Но современная медицина с ним справляется более-менее. Вон, Лещенко несмотря на возраст, перевели из реанимации в обычную палату. Может, все обойдется.

Но лечение во многих случаях требует серьезных ресурсов. Специалистов, аппаратов ИВЛ. Пока заболевших мало, система с ними справляется, смертность относительно низкая. Как только число заболевших возрастает, ресурсов начинает не хватать. Коек, палат интенсивной терапии. Скорых. Начинает засыпать, как в тетрисе. Смертность начинает резко увеличиваться.

Но проблема в том, что остальные больные у вас никуда не делись. Их тоже нужно лечить. А лечить их некому и негде. Ничего не хватает. Здравоохранение захлебывается. Начинается бесконечный выбор Софи: кому дать жить, кому - умереть. Кого лечить, кого - нет. Это деформирует социум, простите.



Это происходит везде, где власти упускают ситуацию. В Ломбардии, в Мадриде, в Нью-Йорке. Поэтому основные меры везде направлены на то, чтобы уменьшить количество заболевших, снизить скорость распространения. Одновременно спешно разворачивают новые госпитали, строят и оснащают. Китаю удалось именно это - обеспечить карантин и развернуть больницы.



В Коммунарке всего 800 коек. В Москве уже 1000 заболевших. Хорошо, далеко не всем нужна госпитализация. И кроме Коммунарки уже подготовлены другие больницы. Но в Нью-Йорке, допустим, события развивались стремительно. Там уже не хватает коек, палат интенсивной терапии, врачей, сестер, средств защиты. В одном из самых продвинутых медицински городов Америки.

Ну, Трамп собирается положить на это все с прибором, чтобы не страдала экономика. Посмотрим на этот эксперимент. Когда руководство фирм начнет поголовно болеть. Я даже не говорю - помирать. Потому что сама болезнь проходит тяжелее, чем ваш любимый грипп, отнимает больше времени. Протекает часто по-разному у разных людей.



У нас конспирологи говорят, что именно в Штатах гонят волну. Но вот именно Трамп с ними согласен, он говорит те же самые вещи. В ДТП погибает больше. Хотя в ДТП в Штатах погибает сто человек в день, а от короны вчера - уже пятьсот. По барабану. Три миллиона безработных - это не шутки. Повторю: посмотрим на Штаты. Что там будет.

А у нас пока хотят избежать этого сценария. Решение, видимо, принято. Вот если у Трампа получится запустить экономику прямо в разгар эпидемии, тогда изменения возможны. Да только, думаю, эт" вряд ли.