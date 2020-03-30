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|Умер советский писатель и сценарист Леонид Зорин ("Покровские ворота")
11:36 31.03.2020
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Зорин родился в 1924 году в Баку, в 1940-х годах окончил Азербайджанский университет им. Кирова и московский Литинститут им. Горького. Его первая пьеса - "Молодость" - была поставлена в 1949 году в Малом театре.
Среди прочего, Зорин написал сценарии к фильмам "Покровские ворота" и "Царская охота".
В 1974 году был награжден орденом "Знак Почета" за заслуги в области советской литературы.