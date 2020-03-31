Украинские заробитчане поставили Британию на грань голода, - В.Мараховский

11:54 31.03.2020

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода



В Великобритании из-за коронавируса может начать не хватать еды. Об этом сообщает The Guardian. Ситуация предельно проста. Одним из первых эффектов глобальной пандемии стала массовая репатриация гастарбайтеров, переходящая в нечто похожее на бегство. Богатые страны, в которых эти люди-невидимки горбатились где-то в цехах и на полях, пустеют В их числе Великобритания. "Срочно требуются чартерные рейсы из Восточной Европы", предупреждают правительство. В противном случае фрукты и овощи останутся несобранными лежать на полях Британии. Некоторые самые крупные фермерские хозяйства заказывают собственные рейсы, но остальным требуется помощь государства…



Требуется, причем срочно, заполнить 90 тысяч вакансий… Однако, по словам представителя одного из крупнейших поставщиков рабочей силы, - это проблема. Они рассчитывали на Украину, но: "Украина продлила блокаду границ до 23 апреля… В итоге мы остались с Румынией, у которой нет самолетов, Литвой, закрывшей границы, и единственным лучиком надежды - Болгарией" В прошлом году, отмечает издание, иностранцы составили на британских полях всего 98 процентов рабочих. То есть, грубо говоря, вообще все, кто сеял и пожинал, а также собирал, и укладывал, и опрыскивал то, что растит Великобритания, - были не британцами. Преимущественно это были румыны (включая счастливых обладателей румынских паспортов из Молдавии, Приднестровья и украинской Северной Буковины) и болгары. Однако правительство не теряет оптимизма. Министр среды Джордж Юстис заявил: "Наши фермеры проделывают фантастическую работу, кормя нацию в это столь непростое время… Мы должны мобилизовать британскую рабочую силу, чтобы заполнить этот пробел" Удастся ли мобилизовать и заполнить этот пробел силами самих британцев - заметим, есть сомнения. Нелишне вспомнить, что в Соединенном Королевстве еще в начале 2010-х годов наблюдалась огромная зависимость от ввозных рук и ввозных мозгов - и дичайший перекос на рынке труда в сторону "ненапряжных профессий". Это когда, грубо говоря, разного рода курсы и училища выпускают желающих стать: парикмахерами, стилистами, тренерами по фитнесу, журналистами веб-изданий, блогерами, и все эти ниши заполнены с большим запасом, а на рабочее место конкурс, как у нас в МГИМО. А тем временем желающих стать инженерами-электриками, физиками-ядерщиками и математиками-теоретиками устойчивый недобор, и эти ниши приходится заполнять ввозными мозгами (которые хоть на приличных зарплатах и в галстуках, но, в сущности, те же заробитчане). И одновременно не хватает британцев, желающих стать грузчиками, сельхозработниками и сиделками. И эти ниши тоже приходится заполнять ввозными руками. То есть, говоря попросту, все трудные дела в передовой стране привыкли понемногу отдавать на аутсорсинг тем, кому охота напрягать мозг или некуда деваться, потому что у них на родинах нет работы или нет приличной зарплаты. В итоге - образовалась любопытная форма отношений между миром передовым и миром развивающимся: последний поставляет первому своих гениев, чтобы те придумывали новые технологии и товары, которые собирают привезенные опять же из развивающегося мира работники, - после чего эти технологии и товары с накруткой экспортируются в развивающийся мир. Сами развитые страны живут, и неплохо живут, на разницу (схема, разумеется, грубая и абсолютизированная, но тем не менее тенденция была именно такова). ₽Яндекс ДиректАнтикризисная франшиза госзаказовПока бизнесы в РФ теряют деньги, наши партнеры зарабатывают 1.500.000 рублей/месяц.



Так вот: эта схема в последние годы в принципе начала несколько сбоить - с появлением все большего числа не зависимых от Запада экономических держав, способных платить своим мозгам и рукам без посредников. Однако коронавирус наносит по этой схеме совсем сокрушительный удар - поскольку вновь выросшие между странами барьеры обнаруживают реальность в вопросе "кто тут без кого прожить не может". Оказывается, что в наиболее спокойном состоянии находятся те самые "незападные центры силы", вроде Китая и (по крайней мере, сейчас) России, в чрезвычайной обстановке довольно недурно самообеспечивающиеся. А вразнос - идут как раз наиболее преданные участники "глобализационных схем". То есть, во-первых, бенефициары, вроде США и Великобритании. А во-вторых - "квазиколонии", вроде Украины, куда сейчас возвращаются злые как черти сотни тысяч и миллионы заробитчан и которая в этом году, между прочим, недосчитается еще и такой огромной части национального валютного дохода, как перечисления "из-за кордона".



…На этом фоне, кстати, становится понятен надрыв, с которым в авторитетном американском издании The Atlantic призывается "после вируса усилить глобализацию". Перечисляя огромные неприятности, которые принес "разрыв взаимозависимостей", автор заключает: "Да, зависимость Запада от китайских медицинских поставок сделала западные страны более уязвимыми к вирусу, когда тот вырвался из Китая… но урок текущего кризиса противоположен трамповскому "Америка прежде всего". Нам нужно, наоборот, снизить барьеры между верными партнерами, построить более мощные международные организации здравоохранения, усилить европейскую солидарность и возвратиться к транстихоокеанскому партнерству" Иными словами - урок нынешнего кризиса интеллектуальный цвет Запада видит не в том, что глобализация сделала его слабым и зависимым от стран на другой стороне глобуса. А в том, что нужно вернуться во времена Обамы и (после того, как мы выберем Байдена) усилить давление и напор на Европу и Азию. И даже достать с антресолей, судя по всему, ныне забытые глобализационные проекты "трансатлантического" и "транстихоокеанского" партнерств.



Так что у нас есть реальные шансы увидеть, как избавившаяся осенью от Трампа переболевшая Америка возглавит переболевшую Британию и, если таковые найдутся, другие страны - бенефициары глобализации - и объявит последний крестовый поход "за возврат к старым добрым временам однополярности". Правда, есть со

мнения в успехе.



Виктор Мараховский

31 марта 2020