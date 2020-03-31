В Казахстане вторая смерть от коронавируса - бизнесмен-раздолбай из Нур-Султана 50 лет

12:31 31.03.2020

Пациент с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Нур-Султане, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова. Последний летальный случай зарегистрирован сегодня, сообщила она.

По ее словам, 50-летний пациент был госпитализирован 21 марта, доставлен бригадой скорой медицинской помощи. "[Пациент] болел в течение месяца. Работа была связана с частыми командировками, за медицинской помощью не обращался. Все 31 человек из числа близких членов семьи и сотрудников по работе госпитализированы", - сказала Кисикова.

Также, по ее словам, около 50 потенциальных контактов определены на домашний карантин. У двух человек –- членов семьи - выявлена коронавирусная инфекция, добавила Кисикова.

26 марта власти сообщили о первой смерти от коронавируса. Жертвой стала пациентка, 64-летняя жительница села Косшы Акмолинской области, доставленная в многопрофильную областную больницу № 2 в Нур-Султане.

На стационарном лечении в столице 159 человек, 15 - выписаны с исходом выздоровления, сообщила Кисикова.



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К настоящему моменту в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них 175 в столице, 82 в Алматы. Два случая выявлены в городе Шымкенте. Случаи заражения выявлены также в 12 регионах.