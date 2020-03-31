В Узбекистане из-за коронавируса запретили пользоваться личным автотранспортом

12:34 31.03.2020

Власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях в период с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19, сообщает узбекская служба Радио Свобода.