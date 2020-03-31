Пандемия за сутки: Франция - 418 умерших, Испания - 812, Россия - 8

12:47 31.03.2020

Коронавирус: число смертей во Франции резко выросло, в Испании - меньше диагнозов



В Испании коронавирус за сутки унес жизни 812 человек, однако власти страны говорят, что темпы роста числа заболевших начинают замедляться. Тем временем мировые цены на нефть обрушились до самого низкого уровня за 18 лет.

Коронавирус продолжает распространяться по миру, число подтвержденных случаев заражения по данным Университета Джонса Хопкинса на 20:00 по Гринвичу составляет более 770 тысяч, почти 37 тыс. скончались, более 160 тыс. выздоровели.

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Судя по сведениям университета, в мире вирус начинает распространяться быстрее. Еще в пятницу, 27 марта, количество зарегистрированных случаев достигало 593 тыс.

В понедельник власти Испании сообщили о 812 смертях от коронавируса, теперь эта страна - на втором месте в мире по смертности от Covid-19, там скончались 7340 человек. Три дня назад смертельных случаев было намного меньше.

При этом, по словам министра иностранных дел Испании Марии Гонсалес, количество заражений начинает медленно падать. Министр здравоохранения Мария Хосе Сиерра в четверг заявила, что введенные в стране карантинные меры показывают эффективность: если до 25 марта количество инфицированных людей росло в среднем на 20% в день, то сейчас - на 12%.



Наиболее пораженными районами Испании остаются Каталония, Страна Басков и Мадрид. В понедельник стало известно, что вирусом заразился директор центра координации мер по борьбе с пандемией, доктор Фернандо Симон.



Испания ужесточает карантинные меры: почти всех граждан на две недели освободят от работы. Исключение сделают только для работников ряда профессий. Абсолютный карантин введен в Испании с середины марта. Людей призывают не покидать дома без особой надобности.



Париж опустел, как и другие европейские города

Тем временем, во Франции резко выросло число людей, скончавшихся от коронавируса. По данным французских медиков, в больницах умерли уже больше трех тысяч человек, при этом число летальных исходов выросло на 16%. Таким образом Франция стала четвертой страной мира, где жертв заболевания больше трех тысяч - по этому показателю также лидируют Китай, Италия и Испания.

Глава управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что число пациентов с коронавирусом за последние сутки увеличилось на 11% и составило более 40 тыс. Университет Джонса Хопкинса говорит о более чем 45 тыс. заболевших во Франции.



Самое большое число смертей в мире сейчас зарегистрировано в Италии: около 11,5 тысяч. Однако в этой стране новых случаев заражения стало намного меньше. В понедельник было поставлено 1648 диагнозов, что почти вдвое ниже показателей воскресенья.



Многие жители Австрии и так носят маски, но теперь это станет обязательным

Австрия также стала еще одной европейской страной, где ношение медицинских масок за пределами дома стало обязательным. С середины недели австрийские власти начнут бесплатно раздавать миллионы масок у входов в супермаркеты. Сейчас в Австрии около 9,6 тыс. заболевших.

Кроме Австрии, маски обязаны носить жители Словакии, Чехии и Боснии-Герцеговины.



Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху сообщил, что результаты его анализа на коронавирус оказались негативными. Хотя заболевание у главы правительства страны не обнаружено, он останется в карантине до получения инструкций от министерства здравоохранения. Ранее коронавирус был обнаружен у одного из помощников Нетаньяху.



Израильский премьер также объявил новые более жесткие меры по борьбе с Covid-19 после того, как в минувшую субботу сотни ультраортодоксальных евреев посетили похороны, несмотря на запрет массовых собраний. Теперь в Израиле будет запрещено собираться группами больше двух человек, не допускаются также молитвы в общественных местах.



Нефть дешевеет

Цены на нефть в понедельник упали до минимума за последние 18 лет. В понедельник цена барреля Brent на бирже ICE опустилась до 22,58 долларов, а баррель американской WTE упал ниже двадцати долларов.

За последний месяц средняя цена барреля нефти снизилась более чем на 50%. Эксперты объясняют это общим падением спроса на фоне карантина во многих странах. Однако в числе причин также называют ценовую войну между Россией Саудовской Аравией, которая началась после того как Россия не договорилась о сокращении добычи нефти со странами нефтедобывающего альянса ОПЕК.

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Британский лоукостер EasyJet в понедельник объявил, что приостанавливает все полеты. Из-за пандемии многие страны закрыли границы, и спрос на международные перелеты резко упал. Дату возобновления полетов в компании не назвали.



Не все отказались от идеи полететь в другую страну, но немногочисленные путешественники вынуждены прибегать к серьезным мерам защиты.

Парламент Венгрии дал премьеру Виктору Орбану дополнительные полномочия на период чрезвычайного положения. В рамках этих полномочий Орбан может единолично издавать указы, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.

В Британии из изоляции вернулся наследник престола принц Чарльз. 71-летний принц провел неделю в одиночестве в замке Балморал в Шотландии, после того, как тест показал наличие у него коронавируса.

По мнению профессора Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона, распространение вируса в Британии замедляется. Он ссылается на количество ежедневных госпитализаций. Количество заражающихся ежедневно еще не выровнялось и продолжает расти, но "скорость роста уже меньше", - сказал профессор в эфире Би-би-си.

По последним данным, общее количество заболевших в Британии составляет 22,4 тыс. человек, 1411 умерли.

Карантин в США

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении карантинных мер до 30 апреля. Это значит, что большинство американцев встретят пасху в изоляции.



На штат Нью-Йорк пришлось больше заражений, чем на все остальные. Город Нью-Йорк закрыл некоторые улицы для автомобилей в рамках карантина.

Американские эксперты делают мрачные прогнозы. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что из-за коронавируса "умрут тысячи". Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фауччи в понедельник заявил, что "не будет удивлен", если вирус унесет жизни ста тысяч американцев.

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что коронавирус обнаружили у его близкого друга. "Он постарше меня, и потяжелее. Но он сильный человек. Мы поехали в больницу, а на следующий день он впал в кому", - сказал Трамп.

В понедельник в США скончался певец и композитор Алан Меррилл, один из авторов рок-гимна I Love Rock "n" Roll. О смерти Меррилла сообщила в "Фейсбуке" его дочь.

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"Этим утром коронавирус забрал у меня отца", - говорится в ее посте.



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За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, сообщил оперативный штаб. Еще восемь человек умерли.

Общее число заболевших в стране составляет 2337 в 73 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях.

На Москву приходится 387 новых случаев, 48 - на Петербург, 9 - на Дагестан. За сутки в России умерли восемь человек с подтвержденным диагнозом. За все время, таким образом, число умерших составляет 17 человек.

"За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: Москва - пять, Санкт-Петербург - один, Владимирская область - один, Пензенская область - один. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", - говорится в сообщении.

В Москве, где насчитывается больше всего инфицированных, больше трети новых заболевших - это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, лишь 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны, уточнили в штабе.

Ограничения в России

Начиная с субботы, в Москве и Московской области действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны. Премьер-министр Михаил Мишустин просил губернаторов других регионов ввести аналогичные ограничения.

После этого региональные власти начали также объявлять о начале режима "полной самоизоляции".