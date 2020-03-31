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Выздоровевшие от вируса еще неделю остаются заразными
13:12 31.03.2020

Ученые: Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления

Текст: Андрей Васильев

Китайские ученые выяснили, что пациенты с COVID-19 могут оставаться носителями вируса и заражать после выздоровления.


































Исследователи обнаружили, что половина пациентов, которых лечили от легкой формы инфекции COVID-19, все еще имели коронавирус в течение восьми дней после исчезновения симптомов. Выводы ученых опубликованы в американском интернете-журнале торакальной медицины Американского торакального общества. Торакальная медицина изучает органы грудной клетки.

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Ученые сообщили об исследовании 16 пациентов с COVID-19, которых лечили и выпустили из лечебного центра больницы общего профиля PLA в Пекине с 28 января по 9 февраля 2020 года. Средний возраст обследованных пациентов составил 35,5 лет.
Исследователи собрали образцы мазков из горла, взятых у всех пациентов в разные дни после выписки, и проанализировали их. Пациенты были выписаны после выздоровления и подтверждения отрицательного вирусного статуса, по крайней мере, двумя последовательными тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР).
"Наиболее значимым результатом нашего исследования является то, что половина пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения его симптомов, - сказал ведущий автор исследования, доктор Шарма, работающий в Йельской школе медицины. - При более серьезных случаях вирус задерживался в организме даже большее количество времени".

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Первичные симптомы у этих пациентов включали лихорадку, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание (одышка). Пациентов лечили целым рядом лекарств.

Время от заражения до появления симптомов (инкубационный период) составляло пять дней у всех, кроме одного пациента. Средняя продолжительность симптомов составляла восемь дней, в то время как продолжительность времени, в течение которого пациенты оставались заразными после окончания их симптомов, составляла от одного до восьми дней. У двух пациентов был диабет, а у одного - туберкулез, ни один из которых не влиял на сроки и характер течения инфекции COVID-19.
"Если у вас есть легкие респираторные симптомы от COVID-19 и вы находитесь дома, чтобы не заразить людей, продлите ваш карантин еще на две недели после выздоровления, чтобы убедиться, что вы не заразили других людей", - порекомендовал соавтор исследование Ликсин Се, доктор медицинских наук, профессор, работающий в пекинской больнице общего профиля.
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Ученые также обратились с посланием к своим коллегам: "Пациенты с COVID-19 могут быть заразными даже после их симптоматического выздоровления, поэтому относитесь к бессимптомным/ недавно выздоровевшим пациентам так же осторожно, как к симптоматическим пациентам".
"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, способен ли вирус, обнаруженный в режиме реального времени, находить ПЦР на более поздних стадиях инфекции COVID-19", - добавил доктор Се.

Источник - rg.ru
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