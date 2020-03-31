На Иссык-Куле после выхода на каникулы пять учеников покончили жизнь самоубийством

13:20 31.03.2020

На Иссык-Куле после выхода на каникулы пять учеников покончили жизнь самоубийством, - замполпреда Э.Усенова



В Иссык-Кульской области 5 подростков совершили суицид, сообщила заместитель полпреда Элмира Усенова.

По ее словам, с 16 марта 2020 года школьники были отправлены на каникулы в связи с введением карантина. До 29 марта 5 подростков совершили суицид.

"Суицид совершили подростки в возрасте 11-14 лет. Подобные факты были зарегистрированы в городе Балыкчы, Иссык-Кульском, Ак-Суйском, Джети-Огузском и Тонском районах. Дети 24 часа в сутки находятся под наблюдением родителей. Сейчас они требуют особого внимания. Призываю родителей быть сдержанными и не ругать своих детей. Очень жаль, что в такое время лишаемся детей", - сказала она.



Ранее сообщалось, что минобразования издало приказ о преждевременных каникулах для школ и вузов.

Для исполнения решения Совета безопасности по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса на территории страны от 14 марта 2020 года, министр образования и науки Каныбек Исаков подписал приказ об установлении преждевременных каникул для общеобразовательных организаций.



Как сообщала пресс-служба ведомства, на преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля отправляются ученики и студенты общеобразовательных организаций, внешкольных образовательных организаций, организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.