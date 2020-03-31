Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой

13:52 31.03.2020

Если коронавирус удастся взять под контроль к июлю, во втором полугодии возможен рост ВВП, утверждают аналитики



Татьяна Бочкарева



Глобальная экономика находится в состоянии рецессии, глубина которой может оказаться беспрецедентной, говорится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan (есть у "Известий"). Впрочем, шок для мирового ВВП будет хотя и сильным, но недолгим, при условии, что пандемию удастся взять под контроль ко второму полугодию. Начинает восстанавливаться спрос на рисковые активы, дно уже пройдено, отмечают аналитики. Хуже обстоит ситуация в странах, зависимых от нефти. Но 1 апреля, когда перестанет действовать соглашение ОПЕК+, возможен и приятный сюрприз, рассказали эксперты. Поскольку хранилища уже заполнены, наращивать добычу бессмысленно, а значит, цены могут пойти вверх.



Дно близко



В 2020 году мировой ВВП сократится на 1,1%, прогнозирует в исследовании главный экономист JPMorgan Брюс Касман. В январе–марте экономика Китая сожмется на 41%. Во II квартале существенные потери ждут США и еврозону, чьи ВВП покажут отрицательный рост - минус 14% и 22% соответственно. Мировое промпроизводство в феврале–марте снизится на 10%, а рынок труда США ожидает одно из самых мощных и быстрых падений за всю историю, отмечают в JPMorgan.



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Впрочем, до конца года все может измениться - при условии, что к июлю вспышку COVID-19 удастся взять под контроль и карантинные меры будут ослаблены, отмечено в исследовании. Тогда во втором полугодии мировая экономика может показать рост на 9%. Но последствия окажутся длительными, полагают в JPMorgan. Увольнения сотрудников, вызванные кризисом, а также банкротства будут давить на спрос и на финансовые рынки.



Помощь, которую правительства оказывают бизнесу и гражданам в ответ на замедление ВВП, беспрецедентна. 27 марта президент США Дональд Трамп подписал пакет мер на $2 трлн. Этот законопроект разблокирует ликвидность на $4,5 трлн для программ ФРС, пишут аналитики Deutsche Bank. Германия выделила для борьбы с эпидемией коронавируса специальный бюджет, который предполагает в 2020 году рост государственных заимствований на сумму до 4,5% ВВП.



Россия, Индия и Саудовская Аравия объявили о серьезных фискальных мерах, призванных поддержать экономику во время эпидемии COVID-19, отмечает Deutsche Bank. Австралия ввела пособие для тех, кто может потерять работу. Великобритания продлила меры помощи самозанятым.



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- Регуляторам повезло, что они могут задействовать меры монетарного и фискального стимулирования в ситуации, когда инфляция ниже целевых значений. В 2021 году экономическая ситуация, скорее всего, изменится. Взять хотя бы перенесенные на следующий год спортивные мероприятия - чемпионат Европы по футболу, Олимпиаду в Токио, к которым добавится восстановление активности за счет реализации отложенного потребительского и бизнес-спроса, - отметил глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон.



Проанализировав устойчивость экономик российских регионов, агентство Moody’s пришло к выводу, что большинство из них выдержат снижение сборов по налогам на прибыль корпораций и малого бизнеса на 50%, а подоходного налога с физлиц на 30%. Наиболее уязвимы Нижегородская, Омская и Московская области, отметил старший аналитик Moody’s Владлен Кузнецов. Лучше всего снижение поступлений выдержат Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Республика Чувашия и Москва.



1 апреля - не день шуток



Для российской экономики не теряют актуальности два фактора, усугубляющие неопределенность, - распространение коронавируса и снижающиеся цены на нефть. По оценке JPMorgan, рисковые активы, к которым относятся и бумаги развивающихся стран, включая Россию, уже прошли нижнюю точку падения. Но рынки, зависимые от цен на нефть, составляют исключение.



- Если речь идет о рисковых активах в целом, вероятно, мы уже видели дно пару недель назад. Сейчас финансовые рынки, в том числе российский, уже закладывают в цены ожидания на III–IV квартал, - сказал "Известиям" начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.



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1 апреля перестает действовать соглашение ОПЕК+. С 6 марта баррель Brent в моменте дешевел более чем вдвое - с $45 до $21,76. В ближайшие дни цены могут упасть ниже $20, а в ближайшие недели - до $10 на фоне физического избытка и недостатка мощностей для хранения и перевозки, прогнозирует ведущий стратег "АТОН" Алексей Каминский.



Но именно из-за этого "черное золото" может вновь начать дорожать, утверждает Константин Бушуев из "Открытие Брокер". Поскольку 85% хранилищ заполнены, добыча даже саудовской нефти стала менее выгодной. Поэтому можно предполагать, что угрозы роста производства будут реализованы только частично, добавил он.



30 марта доллар расчетами "завтра", по данным на 20:15 мск, стоил 79,75 рублей, евро - 87,88 рублей. Закрепиться на рубеже 80+ американской валюте не удалось благодаря интервенциям ЦБ, пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.



Если бы не действия Банка России, доллар бы уже протестировал планку в 85 рублей, сказал глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин. ЦБ объявил о приостановке покупки золота на внутреннем рынке, что также направлено на концентрацию ресурсов для поддержания рубля, подчеркнул он.



После 1 апреля, если нефть подешевеет до $12–15, то доллар имеет шансы уйти к отметкам выше 90 рублей, а евро - выше 100 рублей, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



К 19:00 индексы США прибавляли по 1,8–2%, поскольку появилась информация об очередном готовящемся пакете финансовых мер, объем которого может превысить предыдущие, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитал". Европейские биржи закрылись в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 1,34%, РТС - на 0,33%.