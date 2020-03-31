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Поможет ли Путин Трампу спасти мир от пандемии? - Ст.Тарасов
13:53 31.03.2020

Поможет ли Путин Трампу спасти мир от пандемии?

Мировые лидеры недооценили значение вспыхнувшей пандемии и запоздали с выступлением в роли эффективных кризисных менеджеров. Более того, на первых порах, а некоторые и сейчас, они демонстрировали искусство конфронтационного мышления и действий, не ориентируясь в быстро формирующихся новых реалиях.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последовавшие вслед за этим комментарии Белого дома и Кремля носили позитивный характер. Стороны обозначили круг обсуждаемых проблем: распространение коронавируса и усилия, предпринимаемые в борьбе с пандемией, проблемы мировой экономики и ситуация на нефтяных рынках, ряд других двусторонних и глобальных вопросов. О деталях, как говорит пресс-служба Кремля, "продолжительных переговоров" не сообщается. Президенты также договорились продолжить диалог на персональном уровне и согласились друг с другом в том, что министерствам энергетики двух стран следует продолжить консультации по ситуации на нефтяных рынках.

В этой связи бросается в глаза следующая первая важная особенность ситуации. Кремль и Белый дом вместе первой проблемой обозначили распространения коронавируса в мире и возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении. Это не случайно. По оценке многих экспертов, именно пандемия оказывает серьезное влияние на нефтяной рынок, где из-за падения спроса появился избыток нефти - до 15?20 миллионов баррелей в сутки. Как говорит главный экономист корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач, "такие объемы сложно убрать с рынка, и ситуация ухудшается из-за сложности прогнозирования влияния коронавируса на глобальную экономику и глобальный спрос на топливо". Вторая особенность: если многие эксперты и политики, используя известные методики анализа, еще что-то говорят о каких-то вариантах выхода из так называемой ценовой войны, о возможном умеренном восстановлении нефтяных цен "в перспективе второго полугодия", то коронавирус - враг неизвестный. Никто не знает, как долго государствам мира придется быть в плену "экономического эффекта" пандемии, вынужденно идя на такие жесткие меры, как закрытие границ и ограничение транспортного сообщения и так далее.

Ранее Трамп заявлял, что "в подходящее время" может вмешаться в "нефтяную войну" и что низкие цены на нефть станут "разрушительными только "для Саудовской Аравии и России". Как пишет американское издание The National Interest, "США готовились извлечь выгоду из достаточно высоких цен на нефть и заполнить те пустоты, которые могли образоваться, если бы Россия и Саудовская Аравия и дальше сокращали добычу". Однако не получилось. Были также сообщения и о том, что Белый дом может прибегнуть к тактике оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию и санкционного на Россию с тем, чтобы "стороны вернулись к договоренностям по производству нефти для поддержания более высоких цен на нефть". Потом Белый дом, наряду с некоторыми сенаторами, обращался к Саудовской Аравии с призывом остановить увеличение добычи нефти, когда "мир борется с экономическими последствиями новой коронавирусной пандемии". Теперь, как полагают некоторые "технически" ориентированные эксперты, Трамп "ведет дело к трехстороннему диалогу с участием России и Саудовской Аравии по нефти". Провести такой саммит можно, но реально ли в таком формате решить проблему пандемии, когда энергетический вопрос отходит на второй план.

Проблема в том, что Трамп недооценил значение вспыхнувшей пандемии и запоздал с выступлением в роли эффективного кризисного менеджера. Вспомним хотя бы то, как он, и не только он один, приуменьшал опасность коронавируса. Более того, на первых порах американский президент, а некоторые политики - и сейчас, демонстрировал искусство конфронтационного мышления и действий, не ориентируясь в быстро формирующихся новых реалиях. Должны были произойти определенные события, которые вызвали реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что страна "сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны", и задача состоит в том, чтобы "минимизировать риск инфицирования, пока не будет найдена вакцина". По некоторым данным, на это может уйти до двух лет. До этого момента мир будут жить в предчувствии перемен и катаклизмов, что само по себе может стать доминирующим фактором, влияющим на ход событий. Где-то и рванет. Так, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что "нефтяная война" может в первую очередь "взорвать" перегруженный разными конфликтами Ближний Восток, где, кстати, обозначено военное присутствие США и России.

Поэтому устойчивый диалог Трамп - Путин представляет собой определенную ценность. Необходима новая стратегия действий в условиях исчезновения перспектив достижения кем-либо краткосрочной тактической победы без сосредоточенности на главной цели - битве с пандемией. Главные события еще впереди.

Источник - REGNUM
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