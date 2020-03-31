В Кыргызстане 107 больных (в том числе 2 младенца)

13:54 31.03.2020

31 марта 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса



В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, новые случаи выявили в Бишкеке - 1, Нарынской области - 3, Иссык-Кульской - 2, Чуйской - 1 , Ошской - 5, Джалал-Абадской - 1 случай.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.