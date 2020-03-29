 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.03.2020
16:39  Трамп уверяет, что в США прибыл из России самолет с "медицинским оборудованием"
16:20  Главврач Мосбольницы в Коммунарке, 2 дня тому жавший руку Путину, оказался болен вирусом
14:03  Жээнбеков наконец-то догадался, что Кырминздрав - Космический профан
14:02  С миру по нитке. Как Кыргызстану помогают бороться с коронавирусом
14:01  США перед историческим выбором: XXI век подарит американскую революцию?
14:00  Их невозможно перевоспитать. Кризис "элиты", - А.Халдей
13:58  Хроники апокалипсиса. Призрак инфляционного шока близок, как никогда

13:56  Талибы, под вирусный шумок, вновь пошли на север - пал Юмган на таджикской границе
13:55  Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духом
13:54  В Кыргызстане 107 больных (в том числе 2 младенца)
13:53  Поможет ли Путин Трампу спасти мир от пандемии? - Ст.Тарасов
13:52  Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой
13:49  Что будет с миром и экономикой после кризиса COVID-19? - Д.Желобов
13:20  На Иссык-Куле после выхода на каникулы пять учеников покончили жизнь самоубийством
13:12  Выздоровевшие от вируса еще неделю остаются заразными
13:03  Коронавирус стал наказанием за суеверия, - Дм.Бавырин
12:47  Пандемия за сутки: Франция - 418 умерших, Испания - 812, Россия - 8
12:34  В Узбекистане из-за коронавируса запретили пользоваться личным автотранспортом
12:31  В Казахстане вторая смерть от коронавируса - бизнесмен-раздолбай из Нур-Султана 50 лет
11:54  Украинские заробитчане поставили Британию на грань голода, - В.Мараховский
11:36  Умер советский писатель и сценарист Леонид Зорин ("Покровские ворота")
11:29  Правительства в панике. Вирус атакует базовые принципы и систему здравоохранения, - О.Туханина
11:16  Кризис будет в полтора-два раза более сильным, чем в 1930-32 (прогноз), - М.Хазин
10:51  В Нур-Султане остановлен общественный транспорт
09:20  В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 325 человек
09:09  Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти? - Л.Григорьев
09:00  Брошенные в беде! 200 киргизов, запертые в аэропорту Новосибирска, угрожают голодовкой протеста
08:49  Однажды в Америке. Коронавирус приостановил жизнь, - В.Прохватилов
08:43  "Английский пот". Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла (история), - Die Welt
08:36  Американские граждане боятся своей системы здравоохранения больше, чем вируса, - Handelsblatt
08:30  Коронавирус уравнивает шансы нефтяников США, России и Канады, - О.Соловьева
08:28  Германия в истерике на грани революции, - О.Никифоров
00:49  Вирусные идейки. Западная элитка лоббирует необходимость "Мирового правительства", - Д.Седов
00:41  Сергиопольский и Зайсанский уездный начальник, сын декабриста Алексей Лисовский. Забытые солдаты Империи-25
00:31  Маски стали оружием дипломатии Пекина, - В.Скосырев
00:25  Хроника гнусных времен: как коронавирус захватил мир, - Н.Стогов
00:15  Пришло время "выключить" Саудовскую Аравию, - В.Васильев
00:13  США вместо общей борьбы с вирусом ведут информационные войны, - С.Тарасов
00:03  Нефтяная война грозит перейти в войну реальную и тогда будет не до обвала рубля, - "СП"
00:02  Скончалась Народная артистка Туркменистана певица Гульширин Алиджанова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Талибы, под вирусный шумок, вновь пошли на север - пал Юмган на таджикской границе
13:56 31.03.2020

Талибы вновь приблизились к границам Таджикистана
Март 29, 2020

Талибы и ранее захватывали некоторые районы, граничащие в Таджикистаном

Талибы взяли под свой контроль уезд Юмган на северо-востоке провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном.
Днем ранее, 28 марта, Санохулла Рохани, пресс-секретарь полиции Бадахшана, сказал журналисту афганской службы Радио Свобода, что боестолкновения продолжаются в уездном центре и, возможно, Талибан удастся захватить его.
По словам собеседника, талибы захватили в плен 30 солдат афганской армии, их судьба неизвестна. Боевики "Талибана" захватили не только приграничные с Таджикистаном территории, но и усилили натиск в других частях Бадахшана.
Афганская провинция Бадахшан граничит с Горно-Бадахшанской Автономной Областью Таджикистана, а нестабильность в приграничных районах вынудила правительство Таджикистана усилить меры безопасности в этом горном регионе страны. Таджикские чиновники пока не прокомментировали факт захвата Юмгана, но ранее они заявляли, что у них достаточно сил для охраны этого опасного рубежа.
Абдулла Наджи Назари, член Совета Бадахшана, сказал 28 марта, что в результате серии атак талибов были уничтожены опорные пункты сил безопасности в местечке Джерм, и боевики получили контроль над уездным центром Юмган.
"В течение нескольких дней талибы развернули свои силы в Оби Хустаке и спустя несколько суток вооруженного противостояния силы безопасности, к сожалению, потерпели поражение в Оби Хустаке, Карияи Сина и Оби Рогаке. Правительственные силы отступили, но, к сожалению, Юмган перешел к талибам, боевые действия в окрестностях уезда продолжаются", - отметил собеседник.
Некмухаммад Назари, пресс-секретарь губернатора провинции Бадахшан, также сказал Радио Озоди, что боевики Талибан в новь на 27 марта активизировали наступление на местечко Джерм и захватили четыре поста сил безопасности. "С целью исключения большого количества жертв силы безопасности прибегнули к тактике отступления, и талибам удалось занять посты", - отметил он. По его словам, талибы во время своего наступления понесли большие потери в живой силе. Точное число убитых и раненых он не назвал. "Враг понес тяжелые потери, но среди сил безопасности также имеются жертвы. Так как бои продолжаются, назвать точное количество погибших мы не можем", - добавил собеседник.
Представитель полиции Бадахшана Санохулла Рохани сказал, что талибы забрали с собой все снаряжение и боеприпасы после того, как заняли два поста национальной армии. "Судьба тридцати человек, находившихся на этих двух постах, неизвестна", - добавил он. Неизвестно, убили ли их талибы или им удалось сбежать.
Местечко Джер является одним из стратегических районов для "Талибан" в Бадахшане, части этого района несколько лет находятся под контролем талибов. В прошлом году афганские войска в рамках крупной операции очистили большую часть Джерма от боевиков. Ранее Юмган несколько раз попеременно переходил под контроль боевиков.
Захват Юмгана и других частей Джерма произошел после того, как талибы заявили, что не будут вести переговоры с делегацией, представленной афганским правительством. Правительство 26 марта представило делегацию в составе 21 члена, которая должна была вести переговоры с Талибан. Ее возглавил Маъсум Стоникзай, экс-глава управления национальной безопасности Афганистана. В состав делегации также входят политики, бывшие чиновники и представители гражданского общества. Есть среди них и пять женщин.
Таким образом афганские власти пытаются положить конец 18-летней войне с талибами. В соответствии с соглашением, достигнутым в Катаре 29 февраля, талибы договорились провести мирные переговоры с афганским правительством в обмен на выход американских и других иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585652160
Новости Казахстана
- Утверждены размеры надбавок для задействованных в борьбе с коронавирусом медработников
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2020 года №133
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2020 года №136
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №141
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №142
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №143
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2020 года №154
- Конспирология в соцсетях: Токаев не уйдет
- Новые налоговые меры поддержки бизнеса введены в действие Министерством финансов РК
- Минсельхоз вводит ограничение на экспорт зерна и муки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  