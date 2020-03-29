Талибы, под вирусный шумок, вновь пошли на север - пал Юмган на таджикской границе

13:56 31.03.2020

Талибы вновь приблизились к границам Таджикистана

Март 29, 2020



Талибы и ранее захватывали некоторые районы, граничащие в Таджикистаном



Талибы взяли под свой контроль уезд Юмган на северо-востоке провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном.

Днем ранее, 28 марта, Санохулла Рохани, пресс-секретарь полиции Бадахшана, сказал журналисту афганской службы Радио Свобода, что боестолкновения продолжаются в уездном центре и, возможно, Талибан удастся захватить его.

По словам собеседника, талибы захватили в плен 30 солдат афганской армии, их судьба неизвестна. Боевики "Талибана" захватили не только приграничные с Таджикистаном территории, но и усилили натиск в других частях Бадахшана.

Афганская провинция Бадахшан граничит с Горно-Бадахшанской Автономной Областью Таджикистана, а нестабильность в приграничных районах вынудила правительство Таджикистана усилить меры безопасности в этом горном регионе страны. Таджикские чиновники пока не прокомментировали факт захвата Юмгана, но ранее они заявляли, что у них достаточно сил для охраны этого опасного рубежа.

Абдулла Наджи Назари, член Совета Бадахшана, сказал 28 марта, что в результате серии атак талибов были уничтожены опорные пункты сил безопасности в местечке Джерм, и боевики получили контроль над уездным центром Юмган.

"В течение нескольких дней талибы развернули свои силы в Оби Хустаке и спустя несколько суток вооруженного противостояния силы безопасности, к сожалению, потерпели поражение в Оби Хустаке, Карияи Сина и Оби Рогаке. Правительственные силы отступили, но, к сожалению, Юмган перешел к талибам, боевые действия в окрестностях уезда продолжаются", - отметил собеседник.

Некмухаммад Назари, пресс-секретарь губернатора провинции Бадахшан, также сказал Радио Озоди, что боевики Талибан в новь на 27 марта активизировали наступление на местечко Джерм и захватили четыре поста сил безопасности. "С целью исключения большого количества жертв силы безопасности прибегнули к тактике отступления, и талибам удалось занять посты", - отметил он. По его словам, талибы во время своего наступления понесли большие потери в живой силе. Точное число убитых и раненых он не назвал. "Враг понес тяжелые потери, но среди сил безопасности также имеются жертвы. Так как бои продолжаются, назвать точное количество погибших мы не можем", - добавил собеседник.

Представитель полиции Бадахшана Санохулла Рохани сказал, что талибы забрали с собой все снаряжение и боеприпасы после того, как заняли два поста национальной армии. "Судьба тридцати человек, находившихся на этих двух постах, неизвестна", - добавил он. Неизвестно, убили ли их талибы или им удалось сбежать.

Местечко Джер является одним из стратегических районов для "Талибан" в Бадахшане, части этого района несколько лет находятся под контролем талибов. В прошлом году афганские войска в рамках крупной операции очистили большую часть Джерма от боевиков. Ранее Юмган несколько раз попеременно переходил под контроль боевиков.

Захват Юмгана и других частей Джерма произошел после того, как талибы заявили, что не будут вести переговоры с делегацией, представленной афганским правительством. Правительство 26 марта представило делегацию в составе 21 члена, которая должна была вести переговоры с Талибан. Ее возглавил Маъсум Стоникзай, экс-глава управления национальной безопасности Афганистана. В состав делегации также входят политики, бывшие чиновники и представители гражданского общества. Есть среди них и пять женщин.

Таким образом афганские власти пытаются положить конец 18-летней войне с талибами. В соответствии с соглашением, достигнутым в Катаре 29 февраля, талибы договорились провести мирные переговоры с афганским правительством в обмен на выход американских и других иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев.