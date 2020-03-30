Их невозможно перевоспитать. Кризис "элиты", - А.Халдей

14:00 31.03.2020

Их невозможно перевоспитать

кризис элиты сильнее всех кризисов экономики и вирусной пандемии

Александр Халдей



В России кризис элиты сильнее всех кризисов экономики и вирусной пандемии. Едва отойдешь от президента – тут же начинается отвратительное барство и алчное стремление к роскоши. Еще понятно, когда вся столичная гнилая богема собирается в разгар эпидемии на пир во время чумы - вечеринку по поводу дня рождения сестры Игоря Крутого, где все или только приехали из-за границы, или контачили с теми, кто оттуда приехал.



Когда там кривляются наши шуты и прячутся от видеокамер люди, почти каждый день лично встречающиеся с президентом, это еще как-то привычно. Мы уже поняли, что в стране есть жадная до роскоши прослойка, не только сколотившая капиталы на госслужбе, но и стремящаяся не пропускать никакие статусные тусовки себе подобных.

Самое неприятное открытие – это известие о том, что семья бывшего премьер-министра, во время кризиса, эпидемии и нарастающих западных санкций замещающего президента в Совете безопасности, все это время не вылезает из путешествий по Европе, пользуясь частными чартерными рейсами. Как такое сочетается с должностью главы семьи?

В стране рушится бизнес, люди в шоке, они теряют работу, плоды трудов всей жизни, врачи, министры, президент, военные, полиция – все с ног сбиваются, организовывая все необходимое для выживания людей – а узкая группа самых влиятельных элитариев, как американские наблюдатели, смотрит за этим с высоты птичьего полета и готовится к очередному заграничному вояжу. Или проходит карантин после очередного возвращения, окружив себя лучшими врачами и комфортным бытом.



Их невозможно перевоспитать или переубедить, этих выходцев из времен позднего социализма. Бесполезно взывать к их совести или хотя бы к рассудку. Хватательный рефлекс у них выше инстинкта самосохранения. Дорваться до богатства – мечта всей их жизни, вся цель и вся ее ценность. Они для того пробивались на социальный верх, чтобы жить именно так. Их можно только поменять на другое поколение, но придется ждать еще какое-то время, пока оно подрастет. Этих, сколько ни ротируй, будет то же самое.



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комменты:

Михаил

Шталь

30 марта 2020 в 13:14

" Их невозможно перевоспитать или переубедить, этих выходцев из времен позднего социализма." Это не выходцы из времен социализма, где власти Страны Советов самым серьезным образом интересовались источниками и законностью доходов граждан и их моральным обликом. Это ядовитые, мутировавшие в ельцыно-путинском буржуйско-криминальном бульоне "свободные от идеалогических пут" , но пораженные вирусом стяжательства, барства и вседозволенности, побеги "новой элиты". Это и есть " путинская элита" - Захарченки, Черкалины, Хорошавины,Чайки, "он вам не Димоны", руководители таможенной службы с коробками, поддонами валюты и золота, чиновники и министры с засекреченными доходами и имуществом. Там где нет прополки и селекции, расцветают сорняки. Каков садовник, таков и сад. От сорняка может произойти только сорняк, и упование на новое поколение якобы "правильной элиты" более чем наивны.



Александр-840

Васильев-718

30 марта 2020 в 13:43

Читайте и слушайте Фурсова. Все наши беды за последние 300 лет исключая годы СССР, из-за этой "элитцы" не знающей берегов...



Александр-840

Васильев-718

30 марта 2020 в 13:58

Нужен Сталин. Не понимают бояре по хорошему...



Александр

Баринов

30 марта 2020 в 17:36

Нужен Сталин. Не понимают бояре по хорошему...

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И обязательно Берия и Малюта Скуратов.



Борис

Сергеев

Сегодня в 13:35

Берия ядерный щит создал, благодаря которому Сашуля тут по-русски изъясняется. Сейчас же ядерные институты отдают под начало проворовавшихся милицейских начальников.



Виктор

Степанов

30 марта 2020 в 15:22

"""Этих, сколько ни ротируй, будет то же самое"""".

Это не правда,Халдей. Если как следует поротировать, как шелковые будут. Дело в том, что Кудинов с Перепелкиным своих в обиду не дадут.