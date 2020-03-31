США перед историческим выбором: XXI век подарит американскую революцию?

14:01 31.03.2020

Ожидаемый накал страстей в год президентских выборов в Соединенных Штатах Америки приобретает не совсем очевидный, но вполне предсказуемый поворот. Эксперты ИА REGNUM допускают, что с таким раскладом XXI век подарит нам новую американскую революцию.



ДМИТРИЙ ШЕЛЕСТ, ИВАН ПИСАРЕВ



Ожидаемый накал страстей в год президентских выборов в Соединенных Штатах Америки приобретает не совсем очевидный, но вполне предсказуемый поворот. Верхушка Демократической партии (ДП) США, предполагая высокую степень вероятности поражения на ноябрьских выборах, со старанием, достойным лучшего применения, вступила в период "внутренней войны".



Отсеивание кандидатов в президенты от демократов подошло к своему итогу: на арене остался несистемный Берни Сандерс и представитель партийного истеблишмента - Джо Байден. Фактически подобная направленность начала вырисовываться с первых кокусов (партийных избирательных собраний) в стане демократов. Даже такие условно несистемные демократы, как прямолинейная Тулси Габбард и незаурядный во всех отношениях Питер Буттиджич вольно или невольно будут скрытыми "торпедами", направленными на демократического социалиста Берни Сандерса. И даже ускоренная мимикрия сторонницы капитализма Элизабет Уоррен в поборницу социальной справедливости - это также история, направленная не только на борьбу за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии США. Прежде всего, основной целью являлся демократический социалист Берни.



И вот уже Пит Буттиджич, уходя из президентской гонки, просит своих сторонников поддержать Джона Байдена. Более того, по слухам в среде американских наблюдателей, подобную просьбу ему высказал якобы сам Барак Обама. Отметим, что экс-кандидат Эми Клобушар ранее сделала то же самое: сойдя с предвыборной гонки, она отправилась в Даллас, чтобы поддержать Байдена на праймериз в Техасе. Как еще раньше поступил один из первых "отвалившихся" претендентов, Бето О’Рурк. Позднее опытного функционера от Демократической партии США поддержала Камала Харрис и провалившаяся в родном штате Массачусетс Элизабет Уоррен.



Самое забавное, что Берни Сандерса сложно назвать социалистом в марксистском понимании этого термина. Несмотря на то, что обозреватели с телеканала "Фокс Ньюс" наклеили на него ярлык bolshevik, сенатор от штата Вермонт, скорее, является апологетом того, что выдающийся американский президент Франклин Делано Рузвельт называл моральным капитализмом. Медицинская страховка для всех, минимальная оплата труда в 15 долларов США в час, бесплатное высшее образование, увеличение корпоративного налогообложения и повышение налогов для богатых - все это далеко не социалистическая революция. Однако для заскорузлой бюрократии Демократической партии США и ее партийных боссов даже в таком виде предвыборные тезисы Берни Сандерса выглядят более устрашающе, чем сам Дональд Трамп. Очевидно, что даже частичная реализация требований американского социалиста может достаточно болезненно ударить по главным спонсорам Демократической партии - финансовым группам с Уолл-Стрит. Это не кажется удивительным, если учитывать, что со времен окончания Великой депрессии в США доля финансового сектора в перераспределении государственных доходов возросла с 5 до 50% на сегодняшний день. Как следствие, влияние банкиров и биржевых спекулянтов в стране возрастало прямо пропорционально росту доходности и объема финансовых операций. Такие вопросы, как зеленая энергетика, увеличение объема продаж электромобилей, рост услуг в сфере цифровой экономики, как и многие другие реальные и виртуальные аспекты хозяйственного взаимодействия, становятся шагами, направленными на создание новых рынков в дополнение к "остывающим" традиционным направлениям. А все это нацелено на сохранение уровня доходности инвестиционных организаций. В этих условиях именно Сандерс с его совершенно "антиамериканскими" идеями становится врагом номер один для корпоративной Америки.



На этом фоне Дональд Трамп, безусловно, остается главным раздражителем для демократов, но все-таки не скрытой угрозой, не врагом империалистической Америки и ее олигархической верхушки. Естественно, что, поддерживая Джо Байдена, партийные боссы Демократической партии допускают возможность "свалить" и действующего президента США на ноябрьских выборах 2020 года. Согласно январским опросам, большая часть демократов полагала, что Байден сможет идти хотя бы вровень с Трампом, но скорее всего, подобные данные выдают желаемое за действительное, как это было с прогнозами относительно победы Хиллари Клинтон в 2016 году. "Сонный Джо", как называет своего соперника сам Трамп, вряд ли способен консолидировать столь значительное количество демократов, а коррупционные скандалы с участием его сына и его брата, без сомнения, всплывут в ноябре текущего года. И здесь оценки Трампом Джо Байдена не сильно расходятся с оценками этого кандидата как среди американских избирателей в целом, так и среди демократов в частности. Аполитичный, нехаризматичный Джо Байден, будучи слабым оратором, не видится американскому избирателю ни визионером, ни сильным лидером, который сможет дать бой Трампу и возглавить страну.



При наблюдении за ходом избирательной кампании в стане демократов складывалось ощущение, что Байдена притягивают за уши в качестве основного кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах - настолько слабой казалась энергетика его избирательной кампании. Это хорошо иллюстрируется разошедшейся после "супервторника" шуткой о том, что сбитый с толку и находящийся в сумбурном состоянии Байден, выбывая из президентской гонки, тоже заявил, что поддерживает Джо Байдена. Байден не зажигает аудиторию, а просто плывет по течению. Для среднестатистического американского избирателя-демократа будет очень обидно, когда на вершине президентских выборов встретятся главный кандидат-республиканец и главный кандидат-демократ, и окажется, что последний пребывает в состоянии летаргического сна. При таком раскладе можно предположить, что представители верхушки Демократической партии США готовы "сдать" выборы 2020 года. Если это так, то у них остается иная цель: стереть социалистическую повестку с политической карты Соединенных Штатов по крайней мере на следующий электоральный цикл.



С таким вялым исходом праймериз в стане демократов только и остается, что пенять на институт коллегии выборщиков, который искажает мнение большинства американских избирателей. Дискуссия об отмене этого института уже набила оскомину не только политологам внутри США, но и политологам-международникам, дающим оценку событиям политической жизни в Соединенных Штатах из-за рубежа. Устойчивость этой традиции представляется особенно странной в контексте того, что многие ключевые фигуры американской политики оказываются им очень недовольны. Так, на выборах 2016 года из-за коллегии выборщиков не смогла стать президентом мощный кандидат Хиллари Клинтон, которая в ходе голосования набрала большинство голосов избирателей. В текущем политическом сезоне в ходе праймериз из-за выборщиков оказались ослаблены позиции другого мощного кандидата - Берни Сандерса.



Подобное положение дел высвечивает дихотомию в развитии Америки. Если Сандерс победит в качестве кандидата в президенты США, то это можно назвать своеобразной социальной революцией в рамках существующей политической системы. Причем определенные изменения затребованы и американским обществом. Так, под термином "социализм" американцы подразумевают: всеобщее здравоохранение - 76%; бесплатное образование - 72%; прожиточный минимум - 68%; государственный контроль экономики - 66%; государственный контроль и регулирование частной собственности - 61%; высокие налоги для богатых - 60%; государственный контроль СМИ и массовых коммуникаций - 57%; строгое природоохранное законодательство - 56%; высокие социальные расходы - 55%; допуск государством участия рабочего контроля (профсоюзов) в частном секторе - 52%; социалистическую систему, основывающуюся на принуждении - 49%; контроль рабочими условий своего найма - 48% и, наконец, демократически избираемое правительство - 46%.



Стоит заметить, что в приведенном перечне существует единственная негативная коннотация, описывающая социализм: принуждение как основу социалистической системы. Подобные настроения среди американских граждан превосходят ситуацию в начале XX века, когда Юджин Дебс стал первым претендентом на высший государственный пост США от Социалистической партии и собрал наибольшее количество голосов как представитель третьей партии за всю политическую историю страны. В этом отношении победа того или иного претендента со стороны Демократической партии США может стать более значимой, чем приход к власти демократического или республиканского президента. Конечно, шансы Сандерса понизились с момента начала гонки в партийных рядах до "супервторника" в марте 2020 года. Однако как бы ни сложились результаты выборов, правящему классу Америки придется считаться с запросом на социальную справедливость, а "старой гвардии" уступать место политикам, ориентированным более на запрос граждан, нежели на диктат партийных боссов. Сенатор от штата Вермонт Сандерс заложил вектор для новой американской политики: стремление к коммунитаризму и рост человеческого капитала за счет действующей капиталистической системы, отказ от монетизации нерыночных сфер. И если ассоциации с революцией в XX веке прямо связывались с Россией, то, кто знает, может быть XXI век подарит нам новую американскую революцию.