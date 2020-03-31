С миру по нитке. Как Кыргызстану помогают бороться с коронавирусом

14:02 31.03.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Власти Кыргызстана регулярно заявляют о том, что в стране есть все необходимое для диагностики и лечения коронавируса. Но при этом мы продолжаем просить помощи у всех подряд. Готовы брать все - маски, медикаменты, продукты, деньги.



Оснастить медицину



Первая помощь начала поступать в Кыргызстан задолго до регистрации случаев заболевания коронавирусом. Сначала - медицинские маски и перчатки, которых стало остро не хватать в аптеках и у медиков. Дальше - больше: защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы.



На сегодня помогли и собираются помочь Кыргызстану как минимум десять государств. При этом большинство из них борются с недугом у себя. Кроме того, поддержку оказывают и международные организации.



USAID выделил 66 миллионов сомов для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане. Кувейтский благотворительный фонд "Ас-Сафа" потратил $200 тысяч, из них 2 миллиона сомов перевели на специализированный счет Минфина КР. Правительство Германии выделит 500 тысяч евро для принятия мер по защите от коронавируса. "Сорос-Кыргызстан" сформировал фонд в $100 тысяч.



Кроме того, фонды миллиардера Джека Ма, основателя Alibaba, окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса. В списке Узбекистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам.



Закрыть дыры бюджета



Но не только помощи для медиков просят власти Кыргызстана. Мы снова пошли по миру с протянутой рукой, чтобы получить деньги на покрытие дефицита бюджета. Проблема крайне острая. Жизнь в Кыргызстане замерла, ожидаются выпадения бюджета как минимум в 27-28 миллиардов сомов.



Единственным выходом из ситуации власти страны увидели помощь у доноров.



За последнюю неделю президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с постоянными представителями всех международных организаций. Во время переговоров с главой офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болормой Амгаабазар речь зашла о возможности корректировки финансирования проектов в Кыргызстане с учетом складывающейся ситуации в мире и стране.



На встрече с директором по Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Нилом Маккейном Сооронбай Жээнбеков обсудил возможность привлечения бюджетной поддержки и средств по льготному финансированию частного сектора и финансово-кредитных учреждений Кыргызстана в условиях борьбы страны с коронавирусом.



Во время беседы с директором постоянного представительства Азиатского банка развития Кэндис МакДейган президент предложил АБР "рассмотреть возможность активизации двустороннего сотрудничества и оказания финансовой помощи для эффективной реализации антикризисных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса и минимизации экономических рисков для Кыргызстана".



Ту же проблему с возможной нехваткой финансов в казне Сооронбай Жээнбеков обговорил и с руководителем представительства Европейского союза в Кыргызстане Эдуардом Ауэром. Президент предложил ЕС рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи стране для минимизации негативных последствий от распространения коронавируса.



Доноры не отказывают в помощи, обещают рассмотреть все возможные варианты. Непонятно только одно, сколько конкретно денег мы хотим получить. А самое главное, куда и как мы их собрались тратить? Как выделенные средства помогут бизнесу и простым гражданам?



Пока Кыргызстану помог только Международный валютный фонд, выделив $120,9 миллиона кредита.



Отметим, что Кыргызстан стал первой страной, которая получила чрезвычайный кредит МВФ из-за пандемии коронавируса. При этом в фонде отметили, что этих денег может не хватить. Следовательно, Кыргызстану придется снова и снова просить доноров выделить средства. А ведь в большинстве случаев это кредиты, которые только увеличат наш внешний долг.



Помощь от волонтеров



Интересно, что денег мы просим не только за рубежом, но и внутри Кыргызстана. Министерство финансов открыло специальный счет, куда перечисляют деньги для борьбы с коронавирусом.



На сегодня на счет поступило 50 миллионов 969 тысяч сомов.



Средства перечисляют все: политики, крупный бизнес, чиновники, государственные компании, частные лица. При этом регулярно возникают вопросы, кто и как будет контролировать расходование этих денег. Правительство обещает сделать процесс открытым и прозрачным.



Но пока со счета не потратили ни тыйына. И непонятно, когда же власти решат распечатать копилку.



А простым кыргызстанцам пока помогает совсем не государство, а простые жители, крупные компании да благотворительные фонды. Именно они развозят еду медикам и милиционерам, помогают продуктовыми наборами самым нуждающимся. Государство пока только обещало помочь уязвымым слоям и выделило 10 тысяч тонн муки.