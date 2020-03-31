Зеленский сам топит себя... Закон о продаже укрземли иностранцам прошел Раду

18:09 31.03.2020

Погребинский рассказал о политической ошибке Зеленского



31 марта 2020, Иван Абакумов



"После такого решения Зеленский будет терять поддержку населения. Он топит себя и открывает перспективу для недовольства тех, кто за него голосовал", – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение властей открыть рынок земли на Украине.



"Команда Зеленского сделала ставку на получение денег от МВФ, а для этого было необходимо принять закон о рынке земли, – напомнил Михаил Погребинский. – Президента запугали коллапсом экономики и дефолтом. И поскольку Зеленский, видимо, ничего не понимает в таких вещах – его убедили в необходимости открыть рынок земли".

"Хотя есть профессиональное мнение, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт. А вот принятие закона о продаже земли – политическая ошибка Зеленского. Совершенно очевидно, что после такого решения он будет терять поддержку населения. Президент топит себя и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала. Этим воспользуются "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с Медведчуком и "Батькивщина" во главе с Тимошенко", – спрогнозировал Погребинский.



"Что касается союза фракции "Слуга народа" с партией Петра Порошенко – он был необходим для голосования в Раде. При этом авторитетные люди, вроде юриста и политолога Андрея Портнова, считают, что Порошенко обменял прекращение уголовного дела на голоса в пользу этого закона. Впрочем, я не уверен в том, что эти обязательства будут выполнены, так как в команде Зеленского есть генпрокурор Ирина Венедиктова, которая настроена довести дело Порошенко до конца", – пояснил политолог.



Он также предположил, что противники закона вряд ли сейчас выйдут на акции протеста. "В условиях коронавируса люди заботятся о своем здоровье. Потому если и будут какие-то протесты – то не раньше следующего года, когда закон вступит в силу", – заключил Погребинский.

Напомним, Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых), включая 206 членов фракции "Слуга народа". Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержала решение 23 голосами, фракция "Голос" – 13, депутатская группа "Доверие" – 12, внефракционные депутаты – пятью голосами.



Против закона проголосовали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина". 35 парламентариев во время голосования отсутствовали.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита.

В то же время лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Зеленского и депутатов Верховной рады в "сдаче" 72% территории Украины "зарубежным мошенникам". Она пообещала "вернуть землю украинцам" и привлечь к ответственности каждого, кто стоял "за этой аферой".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.