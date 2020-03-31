В Италии за сутки умерло от вируса еще 837 человек

20:39 31.03.2020

В Италии еще 837 человек скончались от коронавируса, общее число умерших с момента начала эпидемии достигло 12 428. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

При этом общее число заболевших COVID-19 в Италии достигло 105 792. Число выздоровевших за сутки составило 1109, всего - 15 729 человек



29 марта сообщалось, что власти Италии опасаются, что на юге страны могут возникнуть волнения и бунты из-за коронавируса, которые спровоцирует мафия.

Всего в мире выявлено свыше 810 тысяч инфицированных коронавирусом; 40 тысяч человек погибли, 172 тысячи - вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.