В Донецкой НР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

20:59 31.03.2020

31 марта 2020, Евгения Шестак



Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.



"Сегодня, 31 марта, в ДНР зарегистрирован первый лаборатрно подтвержденный случай COVID-19", – цитирует РИА "Новости" Долгошапко.

Ранее ДНР объявила о закрытии пунктов пропуска с Украиной в целях недопущения проникновения коронавируса.



Тем временем советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о предпринимаемых в республике мерах по противодействию коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.