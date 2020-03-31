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|Субмарина ВМС Нидерландов "Dolfijn" всплыла и машет белым флагом - экипаж болен вирусом
00:04 01.04.2020
На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса
31 марта 2020, Сергей Гурьянов
Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море в связи с массовым заболеванием моряков на ее борту коронавирусом, сообщает Dutch News.
По данным минобороны, субмарина Dolfijn находилась у берегов Шотландии, когда 15 членов экипажа почувствовали недомогание. У них поднялась температура, появился кашель, передает РИА "Новости".
После проведения тестов выяснилось, что восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им. Подлодка направилась на базу в порту Ден-Хелдер в провинции Северная Голландия, после возвращения все 58 человек будут помещены в карантин.
В Нидерландах выявлены более 12,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 1 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Двое зараженных – граждане Нидерландов.