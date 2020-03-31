Матерый пуштун Ханиф Атмар стал главой МИД Афганистана (президента А.Гани)

00:13 01.04.2020

В Кабуле началось формирование нового коалиционного правительства

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

31.03.2020



Бывший глава Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сегодня занял пост министра иностранных дел страны. Указ об этом несколько часов назад подписал афганский президент Мохаммад Ашраф Гани. Эксперты "НГ" предсказывают большие перемены во внешнеполитическом ведомстве Афганистана.

Сделанный сегодня утром "НГ" прогноз о возможном возвращении Ханифа Атмара в команду президента Гани сбылся уже через несколько часов. Как и предполагали кабульские источники "НГ", господин Атмар был назначен на должность главы МИД Афганистана. Эксперты полагают, что с приходом Ханифа Атмара министерство ожидают крупные перемены.



Во-первых, отмечают наблюдатели, существенно вырастет значение МИДа в системе органов власти и управления Афганистана. Ханиф Атмар имеет репутацию амбициозного, энергичного, эффективного политика. За его плечами огромный опыт работы в спецслужбах – сначала в ХАД (служба госбезопасности времен президента Мохаммада Наджибуллы – "НГ"), затем в Управлении национальной безопасности (УНБ) Афганистана. "Атмар спецслужбист, разведчик до мозга костей, - прокомментировал ситуацию знакомый с вопросом источник "НГ" в Кабуле. – Он прекрасно знает ситуацию в стране и регионе, располагает информационными материалами о самых разных афганских и региональных политиках. У Атмара обширные и доверительные связи не только в элитах стран Центральной Азии и других государствах региона, но также в Великобритании, Германии, России. Пожалуй, Атмар будет самым сильным министром иностранных дел за всю 20-летнюю историю посталибского Афганистана".

Во-вторых, приход господина Атмара в МИД, скорее всего, приведет к серьезным кадровым переменам в этом ведомстве. По информации "НГ", до сих пор в дипломатическом корпусе Афганистана были сильны позиции сторонников "Северного альянса" - политического объединения афганских политиков, представляющих таджикские, узбекские и хазарейские группы влияния. В частности, МИД считается опорой доктора Абдуллы Абдуллы – бывшего главы исполнительной власти в "правительстве национального единства" (ПНЕ) Афганистана и неудачливого соперника Ашрафа Гани на недавних президентских выборах. Некоторые эксперты в Кабуле полагают, что Ханиф Атмар уже скоро инициирует отставки в МИДе, в результате которых лишатся непыльных и хлебных должностей чиновники, близкие к доктору Абдулле и "северянам".

В-третьих, ряд экспертов ожидают появления в стенах МИДа Афганистана бывших соратников Ханифа Атмара по работе в УНБ и СНБ. "Это хорошие профессионалы, которые, разумеется, принесут свои специфические навыки в министерство. В итоге некоторые подразделения МИДа могут обрести черты спецслужбы и вполне смогут конкурировать на отдельных направлениях с разведкой и службой безопасности, предоставляя главе государства уникальные информационно-аналитические материалы и рекомендации. И это также будет способствовать повышению роли МИДа в системе принятия решений президентом Гани".

Появление Ханифа Атмара в новом правительстве Афганистана дает основания говорить, что президент Ашраф Гани взял курс на формирование коалиционного кабинета министров. "Речь идет о партнерстве с конструктивными группами афганской элиты, а не с политиками-популистами, ориентированными на дестабилизацию политической ситуации в стране и тесно связанными с иностранными государствами. Возвращение господина Атмара в команду президента Гани можно расценивать как первый шаг в формировании инклюзивного правительства Афганистана, на чем настаивают, в частности, западные союзники ", - сказал в беседе с "НГ" один из кабульских политических наблюдателей.

Сегодня же стало известно, что несколько часов назад президент Ашраф Гани подписал указ о назначении на пост министра финансов Афганистана Абдула Хади Аргандивала, лидера "Исламской партии", в свое время отколовшейся от фундаменталистской "Хезб-и-Ислами" Гульбеддина Хекматияра. Очевидно, что процесс формирования нового коалиционного и инклюзивного правительства Афганистана набирает обороты.