Европа и США превращаются в "траурную епархию", - М.Фаустова

00:20 01.04.2020

От инфекции COVID-19 погибли около сотни священнослужителей в разных странах Запада

Милена Фаустова

31 марта 2020



Жертв болезни хоронят только специальная команда и один священник.

Христианские церкви прощаются со своим духовенством, ставшим жертвами COVID-19. 30 марта стало известно, что в Сербии от этого смертельного заболевания скончался епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин (Кнежевич). Инфицирован он был во время обхода верующих. Несмотря на то что довольно быстро православный иерарх и его двое помощников-священников были направлены в больницу, врачи так и не смогли помочь 71-летнему епископу. Милутин Кнежевич стал первым православным клириком, умершим от коронавируса, тогда как католическая церковь хоронит своих священнослужителей ежедневно.

Италия первой из христианских стран подверглась атаке коронавируса и ежедневно хоронит священнослужителей. К настоящему моменту около 80 клириков погибли от COVID-19. Эта цифра не учитывает монахов, монахинь и миссионеров-мирян, сообщает официальный сайт Конференции епископов Италии. Большинство из умерших были старше 70 лет. Самым молодым погибшим стал 45-летний приходской священник Алессандро Бриньоне из города Каджиано на юге страны.

Среди почивших такие известные в стране духовные деятели, как 84-летний Тарчизио Феррари из Бергамо, который в 1963–1977 годах был секретарем тогдашнего епископа этой епархии архиепископа Клементе Гадди, бывший директор пармского отделения благотворительной организации "Каритас" Франко Минарди, 104-летний Марио Кавальере из Кремонской епархии, который более 30 лет руководил местной ячейкой помощи бедным, наркоманам и беженцам. Жертвой COVID-19 стал 67-летний итальянский епископ-миссионер Анджело Морески. Много лет он прослужил в Эфиопии, занимая должность провинциального советника ордена салезианцев и настоятеля прихода в Дилле на юге страны. В 2000 году папа Иоанн Павел II назначил его первым префектом города Гамбелла, а спустя девять лет папа Бенедикт XVI учредил апостольский викариат Гамбеллы, который Морески возглавил, будучи возведен в сан епископа. Анджело Морески скончался 25 марта в Италии, куда приехал на лечение.

Первой по численности умерших священников считается епархия Бергамо. Там зафиксировано 24 случая смерти, и десятки клириков с положительным тестом все еще находятся в больницах региона в тяжелом состоянии. На втором месте по жертвам коронавируса среди духовенства называются епархии Кремоны и Милана. Здесь зафиксировано по восемь потерь среди духовенства. В Пармской епархии погибли шесть священников, однако самым страшным случаем стала смерть 16 монахов-ксавериан в Парме. Часть из них находилась в главном доме конгрегации братьев святого Франциска Ксаверия, а часть – в больнице. Сводки о кончине духовных лиц также приходят из таких северных епархий, как Пьяченца-Боббио, Брешиа, Тренто, Больцано-Брессаноне, Ариано-Ирпино, Лоди, Комо, Тортона и многих других. Везде объявлен траур.

Конференция католических епископов Италии подчеркивает, что все погибшие "до последнего были среди людей". Поскольку по всей Италии объявлен строгий карантин и запрет на любые публичные мероприятия, похоронные процессии проходят очень скромно, при минимуме необходимого народа – гробовщиков в специальных масках и одного священнослужителя. Паства провожает своих духовников молитвами из дома.

18 марта папа Римский Франциск позвонил епископу Бергамо Франческо Бески и выразил соболезнования. "Папа попросил меня рассказать о своем беспокойстве и постоянных молитвах о выздоровлении всем больным, поблагодарить от его имени тех, кто борется за жизнь других: врачей, медсестер, гражданские власти, органы здравоохранения и правоохраны. Папа Франциск также пообещал, что он будет нести нас в своем сердце и упоминать в ежедневных молитвах", – сказал архиерей в своем видеопослании после телефонного звонка с понтификом. 20 марта уже в интервью радио InBlu епископ заметил, что горе как никогда ранее сблизило верующих: "В последние 15 дней я видел растущую щедрость от всех. Сегодня, даже находясь на карантине, я вижу очень важные узы близости. Мы перешли от определенного безразличия к большему взаимному осознанию и пониманию".

Среди тех, кто в течение нескольких дней боролся с коронавирусом, оказался и епископ Кремоны Антонио Наполиони. "В течение 10 дней госпитализации я не видел лиц. Защищенные лабораторными халатами и перчатками, масками и ширмами, врачи и медсестры окружали каждого из нас, больных, которые все больше теснились в палате. Но я видел глаза. И память об этих глазах, особенно молодых врачей, стала для меня источником утешения и поводом для благодарности. Внимательные, заботливые, красивые глаза о красоте любви. И я слышал их голоса. Это глаза и слова нашего будущего, которое мы должны исправить, чтобы понять ваши ожидания и потенциал, дать уважение, освободить место, продолжать мечтать. Я был поражен попытками каждого сделать как можно больше добра, даже когда некоторая боль была неизбежна. Мне приятно думать, что в свои последние часы наши братья и сестры встретились с этими глазами".



А архиепископ Милана Марио Дельпини поднялся на крышу миланского собора специально для того, чтобы испросить покровительства Девы Марии о защите от коронавируса. "Я хочу выразить благодарность всем священникам за их креативность. Спасибо всем изобретающим тысячи способов, чтобы быть ближе к людям, дабы они не чувствовали себя оставленными, спасибо священникам с апостольским пылом, понявшим, что во времена эпидемии нельзя быть доном Аббондио", – поблагодарил итальянское духовенство папа Бергольо (дон Аббондио – трусливый и эгоистичный персонаж известного романа Алессандро Мандзони "Обрученные", действие которого происходит во время чумы).

Сообщения о гибели от инфекции католических священнослужителей приходят сегодня из самых разных стран мира. Например, в Польше 24 марта скончался 68-летний настоятель прихода епархии Замосць-Любачева Генрих Борзенский. С момента его госпитализации до кончины прошло всего пять дней. В США среди служителей церкви также есть жертвы. 20 марта в штате Вашингтон скончался 59-летний францисканец Джон-Себастьян Лэйрд-Хаммонд, который долгие годы сражался с лейкозом. 25 марта от осложнений, вызванных COVID-19, умер 66-летний протестанский пастор из Виргинии Лэндон Спрэдлин. Он известен тем, что за две недели до кончины назвал пандемию коронавируса "массовой истерией", раздуваемой СМИ. А 27 марта стало известно о гибели настоятеля бруклинского прихода Римско-католической церкви Хорхе Ортис Гарая. В ночь с 26 на 27 марта пришла весть и о кончине от коронавируса католического священника во Франции, 74-летнего Марка Фразе из прихода Фонтене-ле-Флери в департаменте Ивелин к западу от Парижа, настоятелем которого он был с 2007 года. На его похоронах в Шартре позволено быть только родственникам.

В Чехии кардинал Доминик Дука и остальные епископы объявили о строгом домашнем карантине, поскольку коронавирус обнаружили у их коллеги, епископа Карела Гербста. Под угрозой заражения опять оказался папа Франциск. В Ватикане выявлено как минимум шесть случаев инфицирования коронавирусом. Среди зараженных есть сотрудник Госсекретариата, проживавший в Доме святой Марфы, где расположены личные апартаменты понтифика. Последний вынужден был второй раз сдать анализ на COVID-19. По сообщению Службы печати Святого престола, результат оказался отрицательным.

20 марта Святой престол обнародовал Декрет об индульгенции во время чрезвычайного положения из-за COVID-19. Как пояснил глава Верховной пенитенциарии (трибунала) кардинал Мауро Пьяченца, необходимость данного документа была вызвана чрезвычайной ситуацией в мире: "Экстраординарность этого периода требует чрезвычайных мер помощи, близости, утешения, сопровождения, дабы никто ни в коем случае не лишился Божьей ласки перед лицом страданий и перспективы близкой смерти. Верховный закон Церкви – это спасение душ. Церковь пребывает в мире, чтобы возвещать Евангелие и совершать святые таинства, то есть предлагать всем людям обилие божественных даров и благодати. Для каждого из нас очевиден кризис, который, к сожалению, мы теперь переживаем во многих странах мира. Мы живем в чрезвычайной ситуации: некоторые больницы скоро не смогут принимать прибывающих больных; есть больные, вынужденные жить в изоляции и, к сожалению, также умирать без утешения и близости своих родных; есть больные, которым не хватает священника, который бы преподал им таинство елеопомазания больных и принял исповедь. На карантине множество людей и целые города, население которых должно оставаться закрытым в своих домах из-за правил, изданных властями для сдерживания распространения инфекции".



Согласно тексту декрета, полная индульгенция, то есть отпущение перед Богом временной кары за грехи предоставляется "всем пациентам, страдающим от коронавируса, которые находятся в больницах или на домашнем карантине". На тех же условиях она также предлагается медицинским работникам, членам семьи и тем, кто ухаживает за больными. Кроме того, индульгенция предоставляется всем тем, кто в связи с пандемией молится о ее прекращении, обо всех страдающих, а также "о тех, кого Господь уже призвал к Себе".