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Инвесторы начинают возвращаться в Китай, - "Къ"
00:43 01.04.2020

На фоне постепенного восстановления экономической активности и ослабления эпидемии

"Коммерсантъ" от 31.03.2020,
Западные инвестфонды проявляют растущий интерес к китайским ценным бумагам по мере того, как эпидемия коронавируса COVID-19 в стране ослабевает, а предприятия возобновляют работу. Аналитики отмечают, что в условиях продолжающейся нестабильности на рынках других стран китайские активы могут стать одним из немногих источников прибыли для инвесторов.
В марте индекс деловой активности (PMI) промышленного сектора Китая резко вырос, превзойдя ожидания аналитиков. PMI составил 52 пункта, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали его на уровне 45 пунктов. В феврале этот показатель был на рекордно низком уровне в 35,7 пункта. Кроме того, почти 99% крупных промышленных предприятий в КНР восстановили работу. Индекс промышленного производства в марте вырос до 54,1 пункта по сравнению с 27,8 в феврале. Показатель, отражающий динамику новых экспортных заказов, полученных китайскими производителями, вырос (46,4 пункта) по сравнению с февралем (28,7 пункта).

За пределами Китая явной позитивной динамики в борьбе с вирусом пока не наблюдается, и "самой большой проблемой китайской экономики во втором квартале станет упавший спрос от зарубежных покупателей", говорит экономист шанхайской инвесткомпании Hwabao Trust Ни Вэня (цитата по Reuters).

Восстановление производства в Китае и успехи властей в борьбе с эпидемией заметили западные инвесторы. По данным телеканала CNBC, они активизируют торговлю китайскими активами, которые могут стать одним из немногих источников прибыли, пока на рынках других стран сохраняется нестабильность. Так, нью-йоркская инвесткомпания Pinebridge Investments увеличила объем вложений в китайские акции класса А "с однозначных до двузначных значений".

"Из-за коронавируса Запад сейчас переживает замедление экономической активности, тогда как китайские компании уже восстанавливают работу. Апрельские макроэкономические данные из Китая, очевидно, будут более позитивными, а замедление активности на Западе закончится еще неизвестно когда",- отметил в эфире телеканала представитель Pinebridge Майкл Келли.

Подразделение швейцарского банка UBS по управлению активами - UBS Asset Management - уже запустило новый торгуемый индексный фонд (ETF), привязанный к акциям компаний из континентального Китая. Региональный директор UBS Asset Management Кельвин Тай отмечает, что такие важные показатели экономической активности, как потребление угля и продажи недвижимости уже восстановились на 80–90%. Кроме того, 40% акций, входящих в индекс MSCI China, относятся к высокотехнологичному сектору, который не так сильно пострадал от эпидемии вируса.

"Получается так, что Китай неожиданно оказывается безопасной гаванью для инвестиций,- цитирует специализированный инвестпортал Pensions&Investments главу сингапурского подразделения консалтинговой компании Cambridge Associates Аарона Костелло.- Стабильность юаня на валютных рынках и лучшая, чем ожидалось, динамика акций класса А подтверждают эти предположения".
Евгений Хвостик

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585690980
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