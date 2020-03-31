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Династия Ашина, создавшая Тюркский каганат - кто они?
01:39 01.04.2020

Ашина, основавшие Тюркский каганат вызывают много споров среди историков своим происхождением.

Среди тюрков официально считается, что династия Ашина происходят от 10 сыновей, рожденных волчицей от изрубленного врагами хунского мальчика и слово Ашина в тюркских языках значит "священный волк".

Но в тюркских языках в отношении волка есть другие лексические единицы - бори, каскыр и арлан. А слово "ашина" не имеет вообще тюркской привязки.

Поэтому большинство серьезных исследователей сходится во мнении о сако-уйсуньском (согдийском) происхождении Ашина.
В древнеперсидском языке (иранский) есть слово "ахşаẽnа" обозначающее "синий или небесный цвет", аналогичный "кок" в тюркских языках. Также в сакском языке было слово "asana", означающее "достойный, благородный".

Японцы считают Ашина чисто тюркской династией, и первоначально по их мнению она называлась Ашинас и была одним из тюркских племен. В то же время слово Ашина скорее всего пришло как они считают из тунгусских языков.

Такие лично мной уважаемые ученые как Л.Гумилев, отец Иакинф-Бичурин и М.Артамонов считали что Ашина имеют монгольское происхождение. В доказательство они приводят то, что слово Ашина очень похоже на монгольское "шоно", то есть "волк". По их мнению, 500 семей Ашина пришли на Алтай из Китая (провинция Шэньси) в середине 6 века и слились с тюрками.

В то же время никто пока не может обьяснить перевод слова Ашидэ. Так звали родственную Ашина династию тюркских царевичей, основавшую Второй Тюркский каганат.

В 2015-2016 гг. Фуданьским университетом (г. Шанхай), во главе с этногеномистом Шао-Кинг Вэнем (文少卿) в Китае было проведено тестирование на определение Y-DNA гаплогруппы у аристократического клана Ашидэ. Субклад клана Ашидэ: Q1a-L53, присущий палеоазиатам (сибиряки и американские индейцы).
Лично мне интересна теория советского историка-востоковеда М.Массона что Ашина имеют происхождение с территории современного Таджикистана, из страны Уструшаны (современный Северо-Западный Таджикистан). Там правители имели титул Афшин, что созвучно с Ашин.

Михаи́л Евге́ньевич Массо́н (21 ноября (3 декабря) 1897, Санкт-Петербург - 2 октября 1986, Ташкент) - советский, узбекский археолог и историк-востоковед. Заслуженный деятель науки УзССР (1944), академик АН Туркменской ССР (1951).

Подтверждает эту теорию и советский востоковед С.Кляшторный: который считал, что тюрки Ашина одновременно с правлением в Тюркском каганате правили в Тохаристане (также Таджикистан и Афганистан). Там в в течение 7-9 веков правила династия ябгу из Ашина со ставкой в Кундузе. То есть это вполне могла быть та династия, из которой и вышли тюркские Ашина.

Серге́й Григо́рьевич Кляшто́рный (4 февраля 1928, Гомель - 21 сентября 2014, Санкт-Петербург) - советский и российский востоковед белорусского происхождения. Доктор исторических наук, профессор.

Таким образом есть основание считать, что Ашина вышли из Уструшаны, где в середине 6 века правили эфталиты, или "белые гунны". Эфталиты не являются гуннами как можно подумать. Они были иранцами, покоренными хунну (гунны) и ассимилировавшими завоевателей.

Между прочим косвенным указанием на то, что Ашина не чисто тюркская династия может являться то, что на родовой тамге Ашина изображен не волк, а горный козел.

Также и в самой тюркской легенде о происхождении от волка говорится, что мать-волчица породила своих сыновей в Уйгурских горах, недалеко от места проживания народа Тохаров.

Подитоживая можно сказать, что династия Ашина явно имеет согдийско-иранские корни и в результате каких-то внутренних противоречий в государстве эфталитов была вынуждена покинуть Маверанахр и поселиться среди тюрков в Алтайских горах.
Скорее всего, Ашина не смогли принять новую веру Буддизм, которая стала проникать в Среднюю Азию из Индии в 530 годах вместе с усилением северных индийских царств в регионе. Сами Ашина среди тюрков считались фанатичными поклонниками верховного Тенгри и божественной матери Умай.

К то же будучи как известно из китайских хроник отличными мастерами по выработке железа они пришлись как свои среди тюрков, также выплавлявших железо для аваров. Возможно именно владение какими-то передовыми технологиями в этом деле сделало род Ашина наиболее могущественным среди тюрок и подняло их к вершине власти.

Источник - Канал дилетанта
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