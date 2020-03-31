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Кто убил героев гражданской войны в Таджикистане С.Сафарова и Ф.Саидова?
01:55 01.04.2020

Смерть под грифом "секретно": Кто убил Сангака Сафарова и Файзали Саидова?

30 марта 1993 года при загадочных обстоятельствах погибли два самых грозных полевых командира Таджикистана – лидер Народного фронта Сангак Сафаров и командир бригады специального назначения Файзали Саидов. Обстоятельства их смерти до сих пор неизвестны широкой общественности…

12 лет назад "Азия-Плюс" попыталась ответить на главный вопрос: кто убил Сангака Сафарова и Файзали Саидова? Статья была опубликована 31 марта 2005 года. Сегодня мы решили ее опубликовать снова.

Официальные газеты тех дней опубликовали соболезнование, подписанное всем высшим руководством республики:

"30 марта от рук врагов нации трагически оборвались жизни верных сынов таджикского народа, руководителей Народного фронта Таджикистана Сангака Сафарова и Файзали Саидова…"

Однако о том, как они погибли и кто является "врагами нации", не было сказано ни слова. Не было даже намека на то, что они были убиты в одно и то же время и в одном и том же месте. Все последующие годы ни пресса республики, ни официальные лица не касались этой деликатной темы.

Даже спустя 12 лет, когда мы попытались получить в правоохранительных органах информацию о расследовании того дела, никто нам ее не дал – все воздерживались от комментариев.

Вот почему корреспондент "АП" отправился на место трагедии – в совхоз им. Ф.Саидова Хатлонской области.

Ночная встреча

Итак, убийство произошло 30 марта в доме Файзали. По словам его брата Хусейна, в тот вечер на их улице отключили свет. Было уже темно, когда примерно в 22:00 (29 марта) в их дом вместе с тремя своими телохранителями и водителем приехал Сангак Сафаров.

Водитель остался в машине на дороге, телохранители, двое из которых были родными племянниками Сангака, расположились во внутреннем дворике дома. Файзали Саидов свою охрану – около 30 человек – в тот день отпустил. Двух бэтээров, круглосуточно охранявших его дом, тоже не было. Около командира находился лишь личный телохранитель Солибой Зокиров.

До половины второго ночи Файзали и Сангак беседовали, пили чай. О чем они говорили, неизвестно. Но, по словам жены и брата Файзали, беседа была спокойной, никто не ругался. Около двух часов ночи гость встал. Хозяин дома пошел проводить его до ворот.

По словам Хусейна, его брат при этом не взял с собой оружия.

За калитку вышло шесть человек – Файзали с телохранителем Солибоем, Сангак Сафаров с тремя своими охранниками. Через минуту раздалось три выстрела – сначала один, потом еще два. Затем ночную тишину разорвали автоматные очереди…

Когда на улицу выбежали Хусейн и жена Файзали Дильбар, перед ними предстала страшная картина: все телохранители Сангака были убиты, Солибой – ранен в руку и легкое. Водитель Сангака сбежал. Файзали лежал на спине, на дорожке, ведущей к воротам дома. Напротив него буквально в трех шагах, держась за бок, стонал Сангак.

В тот момент они оба были еще живы. По воспоминаниям Хусейна, Сангак, не отпуская одной руки от раны, другой пытался отгородиться от уже прекратившихся выстрелов:

"Подождите, подождите", - хрипел он. Через минуту он скончался. Последние слова Файзали были полны ненависти: "Номард номардита карди…" ("Подлец, ты сделал свое дело…").

Хусейн поднял умершего брата и отнес его во двор на топчан. Тело Сангака осталось лежать у ворот дома до утра.

По воспоминаниям родственников Ф. Саидова, когда утром следующего дня приехали милиция во главе с прокурором Хатлонской области Бободжоном Бобохоновым, скорая помощь и машина с солдатами, на месте происшествия были обнаружены трупы еще троих телохранителей Файзали. Откуда и когда они появились, никто объяснить не мог.

Солдаты погрузили тело Сангака Сафарова в машину и отвезли в Куляб…

"Убийца был рядом"

Позже правоохранительные органы высказали свою версию семье Ф.Саидова. Из нее следует, что первым стрельбу открыл Сангак. Одним выстрелом в голову он убил Файзали, двумя следующими ранил его телохранителя.

А его самого, в свою очередь, застрелили подбежавшие на шум охранники Саидова – те, чьи трупы были обнаружены утром. Таким образом, бывшие соратники перебили друг друга.

По словам жены Файзали Дильбар, раненный охранник ее мужа Солибой также сообщил ей, что якобы видел, что в Файзали стрелял Сангак.

"Но в ту ночь в поселке не было света, и он мог ошибиться, - говорит она. - Я уверена лишь в том, что стрелял человек, находящийся в тот момент рядом с мужем…".

- Почему? Разве это не мог быть снайпер, находящийся вдали от места событий и стрелявший из винтовки с оптическим прицелом?

- Нет. У мужа вокруг раны был след от ожога. Это возможно только при стрельбе в упор.

- Вы видели пистолет в руках у Сангака или, может, рядом с ним?

- Нет. Впервые я увидела его уже в руках у приехавших утром милиционеров. Откуда они его взяли, я не знаю.

- Вы что-нибудь знаете о причине убийства?

- Нет. Все говорят по-разному…

Версия первая: они убили друг друга

Есть несколько версий тех событий. По первой, бывшие соратники действительно перестреляли друг друга из-за каких-то внутренних противоречий.

Сангак Сафаров и Файзали Саидов никогда не были друзьями. Но они были соратниками в гражданской войне, стояли по одну сторону баррикад. Лидер Народного фронта Сангак Сафаров доверял Файзали, иногда даже называл его своим сыном. Особенно после того, как узнал о трагической гибели отца Файзали – Курбона Саидова.

Но весной 1993 года отношения между ними почему-то испортились. По словам жены Файзали Дильбар, за месяц до убийства Сангак перестал бывать в доме Саидовых…

Незадолго до своей гибели Файзали, по словам его родных, ездил в Душанбе. Здесь он получил звание полковника и новое назначение – командиром бригады специального назначения МВД.

Руководство страны поручило ему разоружить всех людей, не имеющих отношения к военной службе. Тогда по всей республике пышным цветом цвели мародерство и вооруженный бандитизм – на руках у обнищавшего населения были тонны оружия.

В то же самое время о самороспуске и разоружении Народного фронта объявил и Сангак Сафаров. 12 марта с этим обращением он выступил по государственному телевидению. Однако далеко не все боевики были согласны сдать оружие.

Начались разборки. Не исключено, что именно на этой почве могли испортиться отношения Сафарова и Саидова.

Рассказывают также, что в день убийства к Сангаку в штаб пришли трое незнакомцев. По словам его водителя, которого уже после убийства допросили соратники и брат Файзали, эти люди долго о чем-то беседовали с Сангаком, тот сильно нервничал, ругался. Потом поехал в поселок Кызыл-Кала, затем в курган-тюбинскую больницу Караболо и в штаб Файзали в Калининабаде (нынешний Сарбанд). Он искал Файзали.

Версия вторая: их заказали

По второй версии, лидеров НФ кто-то "заказал". Кто? Противники из лагеря оппозиции? Вчерашние соратники, которым он уже был не нужен? Спецслужбы иностранных государств, желавшие спровоцировать новый виток напряженности в Таджикистане?

Российская газета "Мегаполис-Экспресс" в те дни писала:

"По одной из версий, это дело рук исламистов. Однако многие считают, что после победы над оппозицией и выдвижения на первые роли в республике Сангак Сафаров стал слишком многим мешать, поэтому рано или поздно неискушенный в "большой политике" бывший уголовник должен был пасть жертвой тех, кому он стал поперек дороги".

Бывший командующий Президентской гвардией Г. Мирзоев в своей книге "Раненные страницы" вспоминает, что идею физического устранения Сангака Сафарова рассматривала еще раньше и оппозиция, сформировавшая в 1992 году "правительство национального согласия".

"…23 октября (1992 года, - прим. автора) я пожаловал в приемную Председателя Совета Министров республики. Там сидели: помощник Председателя Правительства Давлатхуджа Назиров, зампредседателя Совета Министров Отахон Латифи, Аслиддин Сохибназаров и Управляющий делами Правительства Рамазон Мирзоев. Они вели беседу о неблагоприятной обстановке в Таджикистане.

- Для того чтобы в стране нашей воцарились мир и покой, порядок и спокойствие, непременно надо убрать главарей площади "Озоди" Сангака Сафарова и Рустама Абдурахима, - проговорил кто-то из них… Я не понял, кто из них предложил это. В ходе беседы мне стало известно, что за голову С.Сафарова и Р.Абдурахима обещано 4 миллиона рублей…".

Послесловие

Имена участников тех трагических событий постепенно стираются из памяти, уходят в небытие. Раньше ты был героем, сегодня о тебе никто не вспоминает.

Собирая материал к этой статье, мы с удивлением обнаружили, что о жизни Сангака Сафарова сейчас мало кто хочет говорить. Например, Таджикский высший военный колледж, некогда носивший имя Сангака Сафарова, недавно был тихо переименован. Теперь это Военный институт Министерства обороны.

В самом Кулябе – на родине Сангака – осталась одна улица, названная в его честь.

Может, это и правильно. Трудно объяснять курсантам, например, что человек, имя которого носит высшее учебное военное заведение, 23 года просидел в советских тюрьмах за совершение уголовных преступлений. Но с другой стороны, историю не перепишешь. Что делать, если именно такие люди были востребованы тем неспокойным временем?..

В любом случае история все расставит на свои места. Когда-нибудь люди узнают, что же произошло на самом деле в Сарбанде 30 марта 1993 года…

Источник - Asia-Plus
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