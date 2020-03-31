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Вышло 3-е дополненное издание книги о Кыргызстанцах - Бойцах Великой ОтечественнойВышло 3-е дополненное издание книги о Кыргызстанцах - Бойцах Великой Отечественной
02:42 01.04.2020

Издана книга о кыргызстанцах, воевавших в Великую Отечественную войну

В Кыргызстане вышло в свет третье, дополненное издание книги "Это наша с тобою Победа (1941-1945 годы). По материалам военкоматов и архивов" члена Союза писателей КР Софьи Нурматовой. Об этом 24.kg сообщила сама автор.

По ее словам, эта книга - это единственное в стране издание такого рода, в котором представлены пофамильно тысячи кыргызстанцев, которые своим героизмом, мужеством и стойкостью на полях сражений, своим самоотверженным трудом в глубоком тылу во время Великой Отечественной войны защитили нашу землю.

"Здесь много фамилий и имен жителей со всех областей, районов и городов нашей небольшой республики, которые в самые первые дни войны добровольцами ушли на фронт. Эта книга - реквием по погибшим воинам-кыргызстанцам, участникам сражений под Москвой, защитникам Ленинграда, Сталинграда, героям Курской дуги, Ржева, по погибшим за освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. По погибшим участникам разгрома оккупантов в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, прибалтийских республиках, Венгрии, Чехословакии, взятия Берлина", - сообщила Софья Нурматова.

По ее слова, из Киргизии в 1941-1945 годах на полях Великой Отечественной войны мужественно сражались 363 тысячи кыргызстанцев, 158 тысяч человек из них не вернулись с фронта.

Книга издана при финансовой поддержке спонсоров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Большую часть изданных книг после снятия режима чрезвычайного положения в столице передадут в школы города, также их можно будет найти в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмона или приобрести в магазине "Раритет".

Отметим, в 2020 году отпразднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Анастасия МОКРЕНКО

Источник - 24.kg
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