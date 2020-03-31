COVID-19 пока не добрался до Таджикистана и Туркменистана, - В.Панфилова

09:11 01.04.2020

В Ашхабаде готовятся с размахом отметить День скакуна

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



31.03.2020



Как отзовется в Таджикистане масштабное празднование Навруза, не знает даже сам Эмомали Рахмон.

1 апреля в Таджикистане стартует весенний призыв в ряды вооруженных сил страны. Он продлится до 31 мая 2020 года. Школьники после весенних каникул возвращаются за парты, работают вузы, предприятия сферы обслуживания, торговые центры, рынки, действуют мечети и церкви. В стране не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Такая же благополучная ситуация в соседнем Туркменистане.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на очередном заседании правительства дал указания и поручения руководству Минздрава и его подведомственным структурам посредством СМИ усилить разъяснительные работы для обеспечения здорового образа жизни, в том числе соблюдения личной гигиены, сообщила пресс-служба главы государства. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Насим Олимзода отчитался о предотвращении инфекционных заболеваний в Таджикистане. По информации портала Asia-Plus, о карантине и введении каких-либо ограничительных мер в связи с коронавирусом чиновники не говорили. Хотя президент поручил принять меры для ускорения работ по подготовке специалистов высокого уровня, ускорить строительство больницы на 300 мест в Дангаринском районе, а также центров здоровья и современных медицинских пунктов во всех районных центрах и поселках и обеспечить их современным медицинским оборудованием.

Эксперты считают, что власти сознательно не вводят карантин, ограничившись лишь минимальными запретительными мерами из-за проведения массовых мероприятий с участием президента, которые состоялись 21 марта – в день весеннего праздника Навруз. Напомним, только на одном стадионе в городе Ходжент, что на севере страны, собралось более 25 тыс. человек. Народные гулянья прошли во всех городах и весях республики.

Таджикский режиссер Барзу Абдураззаков, проживающий ныне в Алма-Ате, сказал в интервью порталу Asia-Plus, что в то время, когда весь мир с декабря прошлого года борется с вирусом COVID-19, Таджикистан тратит огромные деньги на праздники. "На всякого рода праздники картошки и атласа (отпраздновали 24 марта. – "НГ") тратятся миллионы, попросту уничтожаются финансовые запасы без учета, что через максимум месяц беда постучится в наши двери, и тогда не будет необходимых средств для спасения от неизбежной беды. Кто тогда вспомнит о тех миллионах, которые ушли на массовки и декорации и которые, уверен, никому не нужны?" Он считает, что легкомысленное отношение к проблеме связано "с тотальной некомпетентностью тех, кто отвечает за здоровье и безопасность граждан Таджикистана".



Останавливают таджикскую власть от введения карантина финансовые потери. Ведь тогда придется остановить работу большинству предприятий, как это уже сделали в соседних странах. По мнению таджикского аналитика Абдумалика Кадырова, в случае введения карантина надо будет освободить предпринимателей и предприятия от налогов на это время. По примеру других государств правительство должно будет разработать программу поддержки бизнеса на период карантина и последующего экономического кризиса.

Эксперты также считают, что таджикской власти необходимо подготовиться к частичной потере переводов от трудовых мигрантов, которые в жирные годы формировали более половины бюджета страны. Если кризис затянется, то тысячи мигрантов не смогут выехать из страны, а те, которые находятся в трудовой миграции, потеряв работу, пополнят армию безработных в Таджикистане. Несложно догадаться, что это может привести к социальным недовольствам и потрясениям.



В соседнем Туркменистане также не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По сообщению проправительственного сайта Gundogar News, "туркменская служба Радио "Свобода", ссылаясь на неназванных источников и неподтвержденные сведения и слухи, продолжает вбрасывать фейковые сообщения о якобы имеющихся случаях заболевания коронавирусом на территории Туркменистана. Цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения... Тогда как в Туркменистане с первых дней вспышки новой коронавирусной инфекции без спешки и тем более паники разработаны планы предотвращения проникновения этой заразы на территорию страны".



Действительно, в стране даже не обсуждается введение карантина, напротив, приступили к полевым работам, в частности, к посеву хлопчатника. Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Эсенмырада Оразгелдыева, курирующего агропромышленный комплекс, и министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыева, в ходе которого обсудил положение дел в отрасли и подготовку к национальному празднику – Дню туркменского скакуна, который отмечается 26 апреля. И по ходу совещания объявил им строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Накануне глава государства посетил Ахалтекинский конный комплекс президента Туркменистана. Он, как сообщает портал "Туркменистан – золотой век", "проведал райских скакунов, совершил конную прогулку и затем приступил к написанию новой книги". Но на фоне такой идиллии несколько странно выглядит распоряжение власти о продлении в школах весенних каникул до 6 апреля. Это стало неожиданностью не только для учеников, но и для педагогического состава. Жители страны из-за этого теряются в догадках – проник в Тукрменистане вирус или его все-таки нет. Официально власти продолжают отрицать наличие в стране инфицированных, но периодически ограничивают передвижение граждан в тех или иных городах, отменяют спортивные соревнования, закрывают фитнес-клубы. Однако при этом проводятся другие массовые праздничные мероприятия, продолжают работать театры, сообщает портал "Хроника Туркменистана".