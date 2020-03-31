Вирус убил карьеру. В Киргизии уволены - вице-премьер Омурбекова и минздрав Чолпонбаев

09:50 01.04.2020

01 апреля 2020, Бишкек - Анастасия МОКРЕНКО

Режим ЧС в Кыргызстане. Вице-премьер-министр и министр здравоохранения уволены



Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев освобождены от должностей. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указы, согласно которым освобождены от должности вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, накануне на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава.