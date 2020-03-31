Два афганских президента (Гани и Абдулла) продолжают делить власть

09:57 01.04.2020

Команды Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы продолжают переговоры по урегулированию кризиса



В Афганистане продолжаются переговоры между командами президента Ашрафа Гани и его главного соперника в борьбе за президентский пост Абдуллы Абдуллы по урегулированию политического кризиса, сообщают представители каждой из двух сторон.



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", в конце февраля афганский Избирком объявил Ашрафа Гани безусловным победителем выборов, однако многие политики подвергли сомнению результаты голосования, и Абдулла Абдулла не принял итогов выборов.

Между сторонами политического противостояния проходили переговоры при содействии посредников, как афганских политиков, так и представителей США, однако разрешить противостояние сторонам не удалось, и в итоге в Кабуле состоялись две параллельные инаугурации.

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Афганистан, выразил разочарование в связи с нерешенной проблемой политического кризиса. В итоге американская сторона приняла решение сократить годовую помощь Афганистану на миллиард долларов.

Тем не менее, в настоящее время стороны продолжают диалог – об этом сообщил накануне старший советник Ашрафа Гани по связям с общественностью и стратегическим вопросам Вахид Омар. По его словам, в настоящее время это является не единственной задачей Гани, участвующего в решении вопроса противодействия эпидемии коронавируса в стране.

"Идут переговоры – люди сидят и ведут их, и президент также проводит встречи и переговоры, – сообщил советник. – Существуют разногласия, но я бы не назвал это кризисом – обе стороны явно продолжают усилия по решению вопроса".

Информацию о продолжении переговоров между политическими оппонентами также подтвердил и Омид Майсам, занимающий пост заместителя пресс-секретаря Абдуллы Абдуллы.

"Усилия прилагаются на различных уровнях, и мы надеемся в итоге достичь понимания по вопросу всеохватного правительства, с признанием действительных голосов народа", – отметил представитель бывшего главы исполнительной власти.