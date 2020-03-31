В Казахстане 369 зараженных и третий умерший. Отличилась Кызылорда

10:15 01.04.2020

Еще 6 случаев коронавируса зарегистрированы в Кызылординской области

Итого: 369 случаев заболевания в Казахстане.



Зарегистрированы еще 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщает zakon.kz.



Еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Всего в стране подтверждены 369 случая регистрации коронавируса, - говорится в сообщении Оперативного штаба Госкомиссии.



Из них:

в Нур-Султане – 184,

Алматы – 84,

Кызылординской области - 24,

Атырауской области - 16,

Акмолинской области - 16,

Карагандинской области - 14,

Алматинской области - 8,

Туркестанская область - 5,

Жамбылской области - 3,

Актюбинской области - 3,

СКО - 3,

Шымкенте - 3,

ВКО - 2,

ЗКО - 2,

Павлодарской области - 1,

Мангистауской области - 1.



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"В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении в Facebook Минздрава Казахстана.

Число инфицированных в Казахстане увеличилось до 363.

24 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.