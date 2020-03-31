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В Казахстане 369 зараженных и третий умерший. Отличилась Кызылорда
10:15 01.04.2020

Еще 6 случаев коронавируса зарегистрированы в Кызылординской области
Итого: 369 случаев заболевания в Казахстане.

Зарегистрированы еще 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

Еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Всего в стране подтверждены 369 случая регистрации коронавируса, - говорится в сообщении Оперативного штаба Госкомиссии.

Из них:
в Нур-Султане – 184,
Алматы – 84,
Кызылординской области - 24,
Атырауской области - 16,
Акмолинской области - 16,
Карагандинской области - 14,
Алматинской области - 8,
Туркестанская область - 5,
Жамбылской области - 3,
Актюбинской области - 3,
СКО - 3,
Шымкенте - 3,
ВКО - 2,
ЗКО - 2,
Павлодарской области - 1,
Мангистауской области - 1.

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"В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении в Facebook Минздрава Казахстана.
Число инфицированных в Казахстане увеличилось до 363.
24 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник - zakon.kz
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