|12:52 Установлены имена псов-рыцарей, участвовавших (утонувших) в Ледовом побоище (история)
11:53 Король Таиланда Рама X самоизолировался с 20 наложницами. Не заразится, так затрах...ся, - ABC
11:49 СаудАравия, наплевав на сговор Трампа-Путина, собирается обрушить на мир мощную нефтяную волну, - Telegraph
11:42 Полундра, эй, на "Беде"! Перезаразившаяся команда флагмана флота США авианосца "Теодор Рузвельт" пытается удрать на берег
10:38 Казахстан вводит ограничения на экспорт пшеницы. Таджикистан отныне будет получать муку по квоте
10:36 В Таджикистане решили не продлевать школьные каникулы из-за угрозы коронавируса. Больных нет
10:31 В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели
10:15 В Казахстане 369 зараженных и третий умерший. Отличилась Кызылорда
10:02 Бремя белого человека многим не по плечу, - Алексей Алешковский
09:57 Два афганских президента (Гани и Абдулла) продолжают делить власть
09:50 Вирус убил карьеру. В Киргизии уволены - вице-премьер Омурбекова и минздрав Чолпонбаев
09:15 Армии мира теряют боеспособность из-за пандемии, - НВО
09:11 COVID-19 пока не добрался до Таджикистана и Туркменистана, - В.Панфилова
02:42 Вышло 3-е дополненное издание книги С.Нурматовой о Кыргызстанцах - Бойцах Великой Отечественной
02:37 Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах
01:55 Кто убил героев гражданской войны в Таджикистане С.Сафарова и Ф.Саидова?
01:39 Династия Ашина, создавшая Тюркский каганат - кто они?
00:56 В Домодедово бедуют 300 брошенных всеми таджиков
00:52 Новая реальность. Мобилизация-2020, - Н.Стариков
00:43 Инвесторы начинают возвращаться в Китай, - "Къ"
00:20 Европа и США превращаются в "траурную епархию", - М.Фаустова
00:13 Матерый пуштун Ханиф Атмар стал главой МИД Афганистана (президента А.Гани)
00:04 Субмарина ВМС Нидерландов "Dolfijn" всплыла и машет белым флагом - экипаж болен вирусом
00:00 Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса
|В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели
10:31 01.04.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 4 тысячи
В США от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 4079 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
Согласно его данным, в Соединенных Штатах подтверждено почти 190 тыс. случаев заражения COVID-19.
Больше всего пациентов (более 76 тыс.) с коронавирусной инфекцией выявлено в штате Нью-Йорк. Следом идет Нью-Джерси с почти 19 тыс. случаев заражения COVID-19.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень болезненными" в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией