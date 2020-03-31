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В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели
10:31 01.04.2020

Число жертв коронавируса в США превысило 4 тысячи

В США от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 4079 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Согласно его данным, в Соединенных Штатах подтверждено почти 190 тыс. случаев заражения COVID-19.
Больше всего пациентов (более 76 тыс.) с коронавирусной инфекцией выявлено в штате Нью-Йорк. Следом идет Нью-Джерси с почти 19 тыс. случаев заражения COVID-19.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень болезненными" в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией

Источник - russian.rt.com
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