В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели

10:31 01.04.2020

Число жертв коронавируса в США превысило 4 тысячи



В США от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 4079 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.



Согласно его данным, в Соединенных Штатах подтверждено почти 190 тыс. случаев заражения COVID-19.

Больше всего пациентов (более 76 тыс.) с коронавирусной инфекцией выявлено в штате Нью-Йорк. Следом идет Нью-Джерси с почти 19 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень болезненными" в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией