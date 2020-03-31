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В Таджикистане решили не продлевать школьные каникулы из-за угрозы коронавируса. Больных нет
10:36 01.04.2020

Март 31, 2020
Сарвиноз Рухулло
Амриддин Олим

Власти Таджикистана заявляют, что все средние общеобразовательные школы страны были дезинфицированы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. "Весенние каникулы закончились и с 1 апреля во всех школах страны возобновятся занятия", сообщило Министерство образования и науки Таджикистана. Тем временем, многие родители считают, что власти должны были объявить карантин и продлить школьникам весенние каникулы в связи с угрозой коронавируса.
Весенние школьные каникулы продолжались с 21-го по 31 марта. За десять дней, как сообщает Минобрнауки Таджкиистана, все средние общеобразовательные школы два раза были дезинфицированы сотрудниками Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Таджикистана.

Тем временем, многие родители считают, что руководство Минобрнауки должно было продлить школьникам весенние каникулы в связи с угрозой коронавируса. "Никто не хочет, что его ребенок заразился этим вирусом. Многие из нас не уверены, что в школах созданы все необходимые санитарные условия. Думаю, что власти должны были продлить весенние школьные каникулы", говорит душанбинка Дилбар, мать двух школьников.
Однако, Эмом Назаров, другой житель столицы считает, что в объявлении карантина в учебных заведениях нет необходимости: "Зачем сеять панику? Ведь ни одного случая заражения коронавируса у нас в стране не выявлено",
Эхсони Хушбахт, пресс-секретарь Министерства образования и науки Таджикистана, 30 марта сообщил Радио Озоди, что в дни весенних каникул все школы страны были дезинфицированы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, и готовы к приему учащихся. В столичной школе N 21 также сообщили о дезинфекции всех учебных классов, коридоров, столовой и туалета. "Местные власти обеспечили нас средствами защиты и дезинфекции, мы за свой счет бюджета школы запасались хлором. Руководство школы будет следить за тем, чтобы в столовой и туалете всегда были мыло и антисептические гели. Школьников мы попросили всегда иметь при себе влажные салфетки", - сказал директор школы Фозим Касымов.

Тем временем, некоторые родители жалуются, что в школах детей попросили самим купить антисептические гели.
Согласно данным Министерства образования и науки Таджикистана, в стране более 3800 частных и государственных средних учебных заведений, где обучаются около 2 млн. детей.

Таджикистан и Туркменистан - из немногих стран, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако, в этих республиках Центральной Азии не все жители доверяют официальным сообщениям. В Туркменистане, к примеру, еще в начале сотрудник инфекционной больницы в Чоганлы, пригороде туркменской столицы, рассказал о двух пациентах, у которых диагностировали COVID-19. Однако власти опровергли эту информацию.

Власти Таджикистана говорят, что в стране не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, и поэтому нет необходимости в объявлении карантина или чрезвычайной ситуации. В Таджикистане на днях была разработана Программа реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом COVID-19, для реализации которой власти попросили помощи международных финансовых институтов.

Минздрав Таджикистана накануне сообщил, что с 1 февраля по 30 марта 6159 человек, прибывших из различных государств, прошли обследование на коронавирус. 2146 человек выписаны, в настоящее время 4013 из них находятся в инфекционных больницах страны на карантине.
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Сарвиноз Рухулло

Источник - rus.ozodi.org
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