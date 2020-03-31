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Казахстан вводит ограничения на экспорт пшеницы. Таджикистан отныне будет получать муку по квоте
10:38 01.04.2020

Абдулло Ашуров

Казахстан ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. До августа 2020 года эта страна будет продавать пшеничную муку в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан в рамках установленной квоты.

Казахстан является одной из первых стран в регионе, которая подтвердила случай коронавируса в стране и объявила чрезвычайное положение. На сегодняшний день более 330 человек заражены вирусом нового типа в этой стране, двое человек умерли.

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило 30 марта в распространенном сообщении, что ограничит экспорт пшеницы "для удовлетворения внутреннего спроса страны на пшеницу и для поддержания необходимого количества корма для животных в чрезвычайных ситуациях".

По данным министерства, ограничение продлится до 1 августа 2020 года, и до этого времени пшеница и мука будут экспортироваться в рамках заранее установленных квот. Размер квот определяется ежемесячно министерством сельского хозяйства Казахстана.

Казахстан является основным экспортером пшеницы в Таджикистан. Министерство сельского хозяйства Казахстана установило квоту на экспорт пшеницы в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан в апреле этого года в размере 200 тысяч тонн, а на экспорт муки - 60 тысяч тонн.
Между тем только в Таджикистане ежемесячный спрос на пшеницу составляет 90 тыс тонн, и страна импортирует пшеницу из Казахстана. Таджикистан обеспечивает более 60 процентов своих внутренних потребностей в муке за счет экспорта пшеницы из Казахстана.

Согласно последним статистическим данным Агентства по статистике, в 2019 году Таджикистан импортировал более 1 млн тонн пшеницы и 56 тыс тонн муки.
Таджикский предприниматель Хамид Расулов работает брокером и хорошо разбирается в торговле мукой и пшеницей в Казахстане. По его словам, страны теперь будут получать пшеницу и муку по квоте, и та страна, которая раньше других подаст заявку на покупку пшеницы, получит больше объемов этой продукции.
"Продажа муки и пшеницы будет продаваться по принципу "кто первый". Квота будет устанавливаться ежемесячно и компании, которые первыми подадут заявку, первыми и в больших объемах получат продукцию", - поясняет наш собеседник.

По некоторым данным, ежемесячный спрос Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана составляет: в пшенице - в объеме 600 тыс тонн, в муке – в объеме 200 тыс тонн.
По словам Расулова, введение ограничений со стороны Казахстана на экспорт муки может привести к дефициту и дороговизне муки, в частности, в Таджикистане.
Собеседник отметил, что в сложившейся ситуации Россия станет дополнительным экспортером пшеницы.
"Пшеницу можно купить в России, но в этом случае возрастут транспортные расходы, и предприниматели будут вынуждены добавить их к стоимости муки. Еще одна проблема для таджикских предпринимателей заключается в дефиците иностранной валюты. Они не могут в нужное время и в нужном количестве вовремя покупать доллары в банках, чтобы закупить пшеницу" - отметил собеседник.
Между тем, цена на муку в Таджикистане выросла за 50-килограммовый мешок выросла в последнее время со 180-185 сомони до 205-220 сомони. В Таджикистане повышение стоимости муки и других продуктов объясняют повышением курса доллара. Сейчас официальный курс доллара к сомони составляет 10,20.

Таджикские власти заявляют, что в стране есть стратегические запасы продовольствия, в том числе и муки, с расчетом на два года.
По информации министерства промышленности Таджикистана, в стране работают 47 мукомольных предприятия, которые рассчитаны на производство 1,9 миллионов тонн муки в год и таким образом могут перекрыть потребность населения в муке, которая составляет 800,8 тысяч тонн муки, в 2,3 раза.
Пшеницу для этих предприятий поставляют помимо местных сельхозпроизводителей также из России и Казахстана.
В соответствии с общепринятыми нормами расхода продовольствия в мире в среднем один человек потребляет до 75 кг хлебных продуктов в год. В Таджикистане потребление хлеба превышает эту норму. По данным Статагентства, в среднем на одного человека приходится 120 кг хлебных продуктов.

Источник - rus.ozodi.org
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