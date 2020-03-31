Полундра, эй, на "Беде"! Перезаразившаяся команда флагмана флота США авианосца "Теодор Рузвельт" пытается удрать на берег

11:42 01.04.2020

Капитан авианосца "Теодор Рузвельт" призвал руководство ВМС спасти моряков



Максим Макарычев



Капитан авианосца-флагмана военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" в открытом письме, которое попало в распоряжение Reuters, призвал руководство флота принять более решительные меры для спасения жизней моряков и прекращения распространения эпидемии коронавируса на борту огромного корабля. В письме капитана Бретта Крозье на четырех страницах описывается мрачная ситуация на борту атомного авианосца, поскольку у все большего количества моряков регистрируется положительный результат на коронавирус.



В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек

Военно-морской флот оценивает количество моряков и гражданских лиц на борту "Рузвельта" в пять тысяч человек, что эквивалентно населению небольшого американского городка.

Крозье написал, что перед выходом в очередной рейд на борту авианосца не было достаточного количества средств для карантина и изоляции, и предупредил, что имеющиеся средства не в состоянии препятствовать пандемии коронавируса.



В письме командир авианосца призвал руководство ВМС США к "решительным действиям", снятию с корабля более 4 тысяч моряков и их изоляции. Наряду с экипажем корабля, на борту Рузвельта служат авиаторы. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках", - написал Крозье.



Официальные представители США, выступая на условиях анонимности, сообщили агентству, что у почти 80 человек на судне зафиксирован положительный результат на коронавирус, и эта цифра, вероятно, увеличится, поскольку еще не весь персонал авианосца сдал тест на СOVID-19. Тем не менее, представители ВМС США отказались назвать точную цифру, сколько людей на борту "Рузвельта" оказалось заражено.



Авианосец находился на рейде в Тихом океане, когда представители флота неделю назад сообщили о первом случае заражения коронавирусом на его борту. После этого "Теодор Рузвельт" был направлен в порт на Гуаме, островной территории США в западной части Тихого океана.



Министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что настало время эвакуировать моряков с авианосца, добавив, что он еще не прочитал письмо полностью. В интервью CBS News Эспер не стал напрямую комментировать предложение Крозье.

Адмирал Джон Аквилино, глава Тихоокеанского флота ВМС США, заявил журналистам, что планируется снятие некоторых моряков с корабля с тем, чтобы проверить и изолировать их, после чего дезинфицировать авианосец. По его словам, некоторые моряки будут находится в карантине и изоляции на самом корабле.



Исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли сказал, что слышал о письме во вторник утром. По его словам, представители военно-морского флота будут трудиться в течение нескольких дней, чтобы вывести моряков с авианосца на Гуаме. Модли сказал, что на Гуаме не хватает койкомест, и военно-морской флот ведет переговоры с местным правительством, чтобы использовать отели и разбивать палатки прямо на пирсе.

На прошлой неделе Reuters сообщило, что американские военные решили прекратить предоставлять СМИ данные о коронавирусных инфекциях в своих рядах, ссылаясь на опасения, что эта информация может быть использована злоумышленниками и потенциальными противниками.

Вирусологи США не исключили возможности новой волны коронавриуса.

"Рузвельт" является лишь последним примером распространения вируса в армии США. Представители ВМС говорят, что у моряков, служащих на борту нескольких кораблей, зафиксирован положительный результат на коронавирус, в том числе у персонала десантного корабля, который находится в порту Сан-Диего.

Первый американский военнослужащий, рядовой национальный гвардии в Нью-Джерси, скончался в субботу от COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом, сообщил Пентагон в понедельник. По состоянию на вторник, 673 военнослужащих, проходящих военную службу, заразились коронавирусом, что на 100 больше, чем за предыдущий день, говорится в заявлении Пентагона