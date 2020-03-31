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СаудАравия, наплевав на сговор Трампа-Путина, собирается обрушить на мир мощную нефтяную волну, - Telegraph
11:49 01.04.2020

Трамп и Путин во вторник договорились, что страны должны обсудить вопрос о способах стабилизации нефтяных рынков, но Саудовская Аравия заявила о своем нежелании участвовать в каких-либо переговорах.
The Telegraph (Великобритания): Саудовская Аравия собирается обрушить на мир мощную нефтяную волну
Что происходит с ценами на нефть?

Эд Клауз (Ed Clowes)

Саудовская нефтегазовая копания "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) предупредила своих партнеров, чтобы те готовились к резкому увеличению добычи нефти, поскольку она собирается вывести добычу на максимальную мощность.

"Сауди Арамко" попросила, чтобы фирмы обеспечили достаточное количество персонала и оборудования, чтобы со среды увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки на "обозримое будущее".
Мировой рынок залит нефтью из-за жесткой борьбы между Россией и Саудовской Аравией за долю рынка после того, как две недели назад они не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи для поддержания цен на нефть.

Во вторник, на фоне заявлений США и России о намерении провести переговоры по вопросу стабилизации энергетического рынка после падения цен на нефть в результате резкого увеличения объема добычи и падения спроса, цены отскочили. Саудовская Аравия заявила о своем нежелании участвовать в каких-либо переговорах.
Дональд Трамп и Владимир Путин собираются решить, что можно сделать, чтобы установить нижний порог цены на сырую нефть после того, так как менее чем за месяц она подешевела в два раза.

После объявлений о планируемых переговорах цена на нефть марки Brent поднялась примерно на 2%, но затем упала до отметки ниже 23 долларов за баррель. В начале марта она составляла более 50 долларов. Цена на американскую нефть составила 20,28 доллара за баррель.
Нефтяной рынок обрушился в результате падения мирового спроса, поскольку в целях борьбы с распространением коронавируса были приостановлены пассажирские перевозки и торговля на фоне значительной перенасыщенности рынка.

По сообщению Кремля, в понедельник вечером во время телефонной беседы Дональд Трамп и Владимир Путин договорились, что представители руководства энергетической отрасли двух стран должны обсудить вопрос о способах стабилизации нефтяных рынков.
Некоторые аналитики прогнозируют, что в ряде регионов цены на нефть могут стать отрицательными, когда возникнет дефицит мощностей для хранения нефти, и компаниям приходится платить покупателям, чтобы избавиться от излишков.

На прошлой неделе американские сенаторы-республиканцы обвинили Россию и Саудовскую Аравию в том, что, те, обрушив цены на нефть, начали "экономическую войну" против Америки.

В письме госсекретарю Майку Помпео они написали: "Мы тщательно выбирали этот термин и понимаем всю серьезность его значения".
Падение цен на нефть стало ударом для американских производителей сланцевой нефти, и многим из них грозит банкротство.
При этом из-за падения цен на нефть компания "Шелл" (Shell) в первом квартале 2020 года была вынуждена списать активы на 800 миллионов долларов.
Энергетический гигант предупредил, что из-за падения цен в его работе возникли затруднения, а из-за быстрого распространения коронавируса COVID-19 возникла "значительная неопределенность" в отношении цен и спроса на нефть и газ в оставшуюся часть года.
В обновленном квартальном отчете компании говорится, что из-за коронавируса она понизит свой прогноз на оставшуюся часть года.

В первом квартале ожидалось снижение компанией объемов добычи нефти и сжиженного природного газа.
Акции "Шелл" упали почти на 8% до 13,59 фунта стерлингов, хотя в начале года их цена составляла более 25 фунтов стерлингов.
Как сообщает издание "Блумберг" (Bloomberg), "Сауди Арамко" также рассматривает возможность продажи доли в своем трубопроводном подразделении, чтобы выручить порядка 10 миллиардов долларов.
Крупнейшему в мире производителю нефти, видимо, необходимо привлечь средства для выплаты в этом году дивидендов в размере 75 миллиардов долларов и выплаты первого взноса в рамках сделки по покупке доли в саудовской нефтехимической компании "Сауди Бейсик Индастриз" (Saudi Basic Industries Corp.) за 70 миллиардов долларов.
На просьбу издания "Блумберг" прокомментировать эту информацию в компании "Сауди Арамко" не ответили.

Оригинал публикации: Saudi Arabia prepares to unleash oil tidal wave on the world
Опубликовано 31/03/2020

Источник - ИноСМИ
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